Programme Ciné Musafiri : le nouveau Marvel en exclusivité

Six films sont à l’affiche du cinéma de Chirongui cette semaine. Les amateurs de Marvel vont se régaler avec la sortie de Shang-Chi en simultanée avec la métropole.

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch? v=cl53SLcjAU8