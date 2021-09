Passations de présidence au SDIS et à l’ADIM

Le renouvellement de l’exécutif impose les changement de présidence au sein des instances départementale.

Le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours, a connu des heures tumultueuses et sa présidente Moinécha Soulaimana n’avait pas ménagé son énergie pour venir à bout de la crise entre le personnel et son directeur. Elle passe le flambeau à Abdoul Kamardine, conseiller départemental de M’tsamboro. Qui a aussitôt salué les 229 sapeurs pompiers professionnels, les 350 volontaires et les 53 agents techniques et administratifs spécialisés. « La meilleure réponse opérationnelle aux usagers du service de secours, tel est le credo partagé du président et le colonel Neis et son équipe », rapporte le CD.

L’Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte (ADIM), c’est le bébé de Ben Issa Ousseni. Il remet sa présidence à Zamimou Ahamadi, conseillère départementale de Dembéni, qui a insisté sur « l’importance des enjeux d’attractivité et d’innovation qui sont le cœur de la mission de l’agence, dans un contexte où le développement économique fait l’objet de toutes les attentions. »

Récemment la conseillère départementale Zaounaki Saindou prenait la tête de l’agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte (ex CDTM).