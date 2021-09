ANGALIA

société à responsabilité limitée

au capital de 7 622 euros

Siège social : 21 centre Amatoula – KAWENI

97 600 MAMOUDZOU

024 065 286 RCS MAMOUDZOU

Des termes du procès-verbal de l’associé unique de la société ANGALIA en date du 23 août 2021, il résulte que la dénomination sociale de la société est désormais « TAZAMA » et que l’objet social de la société a été modifié.

En conséquence les articles 2 et 3 des statuts ont été modifiés, ce qui rend nécessaire la publication des mentions suivantes :

« Article 2 Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement :

• L’acquisition, la propriété, la cession et la gestion de participation dans des sociétés industrielles, commerciales ou immobilières.

• L’acquisition, la construction, la vente, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ;

• La détention et la gestion active d’un portefeuille de valeurs mobilières par voie d’achat, d’échange, d’apport de souscription de parts, d’actions, d’obligations de tous titres en général ;

• La mise en œuvre de la politique générale des filiales de la société, l’animation des sociétés qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ;

• L’assistance et le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants et à venir et notamment la fourniture de prestations administratives, commerciales et financières ;

• Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

– la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;

– la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;

– la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

– toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. »

« Article 3 Dénomination sociale

La société prend la dénomination suivante :

« TAZAMA »

Dans tous les documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale, doit toujours être immédiatement précédée ou suivie des mots “Société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL” »

Mention sera faite au RCS MAMOUDZOU

Pour avis