Une délégation sénatoriale actuellement à Mayotte sur le thème de l’insécurité

« Un diagnostic objectif et des propositions claires », ce sont les deux motifs du déplacement de 4 sénateurs, dont Thani Mohamed Soilihi, à Mayotte.

En février 2021, faisant suite à l’explosion des violences dans le département, le président du CD et ex-sénateur LR Soibahadine Ibrahim Ramadani, fait appel au président du Sénat, Gérard Larcher, LR comme lui, pour obtenir des réponses. Ce dernier organise avec le sénateur Thani Mohamed Soilihi, une délégation de la commission des lois, qui se déplace actuellement à Mayotte. Elle fait suite à la double visite ministérielle sur le même sujet en début de mois.

La délégation est conduite par son président, François-Noël Buffet (Les Républicains – Rhône), et se déplace du 7 au 9 septembre. Elle ira à la rencontre des élus, des autorités de l’État en charge des questions de sécurité et d’immigration ainsi que des acteurs judiciaires.

Selon François-Noël Buffet, « la situation sécuritaire à Mayotte exige une action forte de l’État, aux côtés des collectivités territoriales, qui doit enfin se montrer à l’écoute du mécontentement des Mahorais. Grâce à ce déplacement et à ses travaux, la mission d’information entend poser un diagnostic objectif et dresser des propositions claires et efficientes face à une situation qui ne cesse de s’aggraver. »

La délégation de la commission est composée de : François-Noël Buffet (Les Républicains – Rhône) président de la commission des lois, Stéphane Le Rudulier, (Les Républicains – Bouches-du-Rhône), Alain Marc (Les Indépendants, République et Territoires – Aveyron) et Thani Mohamed Soilihi (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants – Mayotte) .