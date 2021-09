DIRECTION DE LA MER SUD OCEAN INDIEN

Un concours pour le recrutement d’un pilote à la station de pilotage de Mayotte sera ouvert à partir du mardi 05 octobre 2021, à la station de pilotage de Mayotte.

Les candidats doivent :

• être titulaires du brevet de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime(C1NM) ou de capitaine illimité ;

• être âgés de 24 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date d’ouverture du concours ;

• réunir, à la date d’ouverture du concours, 6 ans de navigation effective, accomplie sur les bâtiments armés de l’Etat ou dans la marine marchande, dont 4 ans au moins au service du pont à bord de bâtiments de l’Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.

Les candidats doivent remettre à la Direction de la mer sud océan indien – service des gens de mer – Boulevard des Crabes BP 37 97 615 PAMANDZI avant 15 jours date du concours :

• une déclaration de candidature sous forme de lettre de motivation, manuscrite faisant partie intégrante du dossier. Les candidats y indiquent s’ils désirent subir une épreuve facultative de langue étrangère (allemand, espagnol ou italienne) ;

• un relevé de leur navigation établi de manière à permettre de vérifier que les conditions imposées sont remplies ;

• un certificat TOEIC de moins de 2 ans et d’un nombre de points supérieur ou égal à celui requis pour l’obtention du diplôme de fin d’études conduisant à l’obtention des brevets requis ;

• un extrait de leur acte de naissance ;

• un extrait n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

• une copie de leur brevet de marine marchande ;

• éventuellement, un état signalétique et des services de la marine nationale ;

• un certificat d’aptitude physique à l’exercice des fonctions de pilote délivré par un médecin des gens de mer, dans les conditions prévues par l’arrêté ministérieldu 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote.

Le programme du concours, tel qu’il est fixé par l’arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié et l’annexe 3 du règlement local de la station pilotage de Mayotte, sont tenus à disposition des candidats à la :

Direction de la mer sud océan indien – Boulevard des Crabes BP 37 97 615 PAMANDZI

Le transport aérien des candidats peut, dans certains cas, être remboursé. Consulter la station de pilotage au 02 69 60 05 85 (Attention : TU+1 ETE TU + 2 HIVER).

Fait à PAMANDZI, le 05 juillet 2021

Le directeur de la mer sud océan indien

Eric MEVELEC