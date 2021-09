SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Mamoudzou (976), Numéro national d’identification : 20000883700011, Contact : Le Maire Mr Ambdilwahedou SOUMAILA,

BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33 269665010. Fax : +33 269639134. Courriel :

commande-publique@mairiedemamoudzou.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.mamoudzou.yt

Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Prestations intellectuelles mission AMO pour la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du NPRU de

Kaweni

II.1.2) Code CPV principal

79311100

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Prestations intellectuelles pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du nouveau programme de renouvellement urbain de Kaweni

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché

100000 euros

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

71241000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Prestations intellectuelles pour une mission d’assistance à maitrise d‘ouvrage pour la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du nouveau programme de renouvellement urbain de Kaweni

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 40%

Qualité

valeur technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

La mission 2 Participation à des procédures ou des actions spécifiques détaillée dans le CCTP

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

Critères sélection offres et détails :

1-Prix des prestations 40

2-Valeur technique 60

2.1-Note de compréhension:8

2.2-Note organisation et moyens de l’équipe :10

2.3 – Mémoire descriptif du mode opératoire missions 1 à 3 (5 points) ; sa méthodologie (30 points); répartition du temps de travail entre

les membres intervenants (5 points).

2.4-Qualité de la présentation de l’offre: 2

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2020/S243-601887 du 09 décembre 2020

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT / Marché N°20210005 : Attribué

Intitulé : Prestations intellectuelles pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère NPRU Kaweni

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

23 avril 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

TEKHNÊ ARCHITECTES & URBANISTES, Numéro national d’identification : 35309005300045, 43 rue des Hérideaux, 69008, LYON, FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

SOBERCO ENVIRONNEMENT, Numéro national d’identification : 40514454400013, 3 chemin de Taffignon, 69630, Chaponost ,

FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

SCENE PUBLIQUE, Numéro national d’identification : 523 71607400035, 47 rue Sainte, 13001, Marseille , FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : 100000 euros (Hors TVA).

Valeur totale : 100000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Modalité financement : Ville de Mamoudzou/ Département de Mayotte/ Groupe Caisse des Dépôts.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

01 septembre 2021