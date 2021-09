SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Tsingoni (976), Numéro national d’identification : 20000888600018, Place Zoubert ADINANI, 97680 Tsingoni, FRANCE. Courriel : m.saidali@mairie-tsingoni.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse principale :http://mairie-de-tsingoni.fr/

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr

MAIRIE DE TSINGONI, Numéro national d'identification : 20000888600018 Place Zoubert ADINANI , 97680 TSINGONI, FRANCE. Tél. +33 026962179. Courriel : m.saidali@mairie-tsingoni.fr.

MAIRIE DE TSINGONI , Numéro national d'identification : 20000888600018 Place Zoubert ADINANI , 97680 TSINGONI, FRANCE.

E-mail : m.saidali@mairie-tsingoni.fr. Code NUTS : FRY50. Adresse internet : http://mairie-de-tsingoni.fr/. Par voie électronique à

l’adresse : https://www.marches-securises.fr

La communication électronique requiert l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles et un

accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à cette adresse internet (URL) :

https://www.marches-securises.fr/

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCES DE LA COMMUNE DE TSINGONI

II.1.2) Code CPV principal

66515200

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

La présente consultation concerne : le MARCHÉ PUBLIC D’ASSURANCES DE LA COMMUNE DE TSINGONI. La commune de Tsingoni souhaite s’assurer contre les aléas inhérents à l’exercice de ses missions de services publics mais aussi dans l’administration de ses biens et de son personnel, y compris ses élus. À ce titre, la présente consultation a pour objet un appel public à la concurrence pour l’exécution de prestations d’assurances dont les besoins ont été définis comme suit. – Une assurance des biens immobiliers et mobiliers – Une assurance responsabilité communale – Une assurance juridique de la collectivité – Une assurance responsabilité civile pour les activités périscolaires – Une assurance flotte automobile – Une assurance du personnel sédentaire ou non ainsi que des élus partant en mission avec leur véhicule personnel.

Division en lots : oui

Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : ASSURANCE DES BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS

66515200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

Les prestations devront couvrir l’ensembles du patrimoine immobilier et mobilier suivant :

1-LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS : Mairie centrale à Tsingoni 463 m2 ; Service Technique à Mroalé 390 m2 ; Service scolaire à

Tsingoni 86 m2 ; Bibliothèque municipale 545 m2 ;

2-LES ECOLES : Ecole maternelle de Tsingoni- 1003 m2 ; Ecole élémentaire de Tsingoni Mosquée- 1344 m2 ; Ecole élémentaire de

Tsingoni Hachénoi- 1230 m2 ; Ecole maternelle/élémentaire de Mroalé T13- 2303 m2 ; Ecole maternelle de Combani – 800 m2 ; Ecole

élémentaire de Combani 1A-444 m2 ; Ecole élémentaire de Combani 1B – 1570 m2 ; Ecole maternelle de Miréréni – 470 m2 ; Ecole

élémentaire de Miréréni – 1392 m2 ;

3-LES BATIMENTS CULTURELS : MJC de Tsingoni – 1153 m2 ; MJC de Mroalé- 500 m2 ; MJC de Combani – 1080 m2 ; MJC de Miréréni-

410 m2 ;

4-LES INSTALLATIONS SPORTIVES (surfaces règlementaires) : Terrain de football de Tsingoni ; Terrain de football de Combani ; Terrain de football de Miréréni ; Terrain de football de Mroalé ; Plateau municipal multisports de Tsingoni ; Plateau municipal multisports de

Combani ; Plateau municipal multisports de Miréréni ; Plateau municipal multisports de Mroalé ;

5-AUTRES BIENS : La Mosquée de Tsingini et ses annexes (bâtiment classé monument historique) ; Cimetière municipal de Tsingoni ;

Cimetière municipal de Combani ; Cimetière municipal de Mroalé ; Cimetière municipal de Miréréni ;

Les garanties minimales attendues : Assurance Incendie et Risques associés, bris des glaces, verres, marbres Vol, Actes de vandalisme ;

bris de machines ; dommages aux mobiliers urbains et édifices communaux Catastrophes naturelles, assurance juridique.

II.2.5) Critères d’attribution

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : non

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : ASSURANCE FOTTE AUTOMOBILE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

66514110 , 66516100

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Le lot n°2 (petit lot) est passé selon une procédure adaptée, distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions des

articles L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Code de la commande publique.

II.2.5) Critères d’attribution

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : non

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMMUNALE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

66515200 , 66516000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

La commune de Tsingoni souhaite également une assurance responsabilité pour les dommages causés par la commune, Dommages

corporel, matériel et immatériel.

II.2.5) Critères d’attribution

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : non

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

66515200 , 66513100

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : COMMUNE DE TSINGONI

II.2.4) Description des prestations

La collectivité souhaite également que les prestations couvrent au titre, de l’assurance protection juridique les garanties minimales

suivantes :

La protection juridique générale de la commune ; prévention et information juridique ; défense amiable des intérêts de la commune ;

défense judiciaire des intérêts de la commune ; la protection juridique des agents mis en cause personnellement ; la protection

juridique expropriation ; la protection juridique des élus et des agents utilisant un véhicule de service ; la protection juridique des

bâtiments communaux.

II.2.5) Critères d’attribution

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique

Durée en mois : 48

Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : non

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de

la profession

Liste et description succincte des conditions :

– Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner

– Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des

bilans est obligatoire en vertu de la loi

– Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours

des trois derniers exercices disponibles

– Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

-Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles

sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

-Justificatif des agréments pour l’exécution d’activités en matière d’assurances.

III.1.2) Capacité économique et financière

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Marché réservé : non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.2) Conditions particulières d’exécution

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution du marché

Obligation d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l’exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié

sur présentation du numéro de SIRET : non

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :

Jeudi 30 septembre 2021 – 12:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation

français.

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Date : vendredi 01 octobre 2021 – 08:00

Lieu : MAIRIE DE TSINGONI.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Il s’agit d’un marché renouvelable : non

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 MAMOUDZOU FRANCE. Tél. +33 026961185.

E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 026961186. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

VI.4.3) Introduction des recours

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code

de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à

L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers

justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue

publique.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 MAMOUDZOU FRANCE. Tél. +33 026961185. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 026961186. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

31 août 2021