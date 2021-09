Covid : poursuite de la hausse du nombre de cas avec un taux d’incidence de 42,6

Ces 7 derniers jours, 119 cas de COVID-19 ont été confirmés parmi des patients domiciliés à Mayotte*, soit un taux d’incidence de 42,6 cas pour 100 000 habitants, contre 35,1 précédemment. Le taux de positivité est de 2,8%.

L’ARS rappelle que « de nombreuses personnes porteuses du virus sont asymptomatiques et peuvent ainsi être un vecteur de circulation du virus, sans le savoir, et être une source de contamination pour leurs proches et les personnes fragiles, qui pourront développer une forme grave de la COVID-19.

Le dépistage, le respect de l’isolement et des gestes barrières relèvent de la responsabilité de chacun pour faire barrage au virus et éviter le recours à des mesures plus contraignantes pour la population. Le dépistage au moindre symptôme demeure essentiel. Il est impératif de rester mobilisé, notamment parce que le variant DELTA est plus contagieux que les autres mutations du coronavirus.

Mayotte compte plus de 37 points de dépistage, l’accès au test est rapide et gratuit pour tous.

*Les indicateurs produit à partir de SIDEP sont calculés sur la base de données de patients ayant comme département de domicile « Mayotte » et non en fonction du département de prélèvement.