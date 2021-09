Passation de pouvoir à la présidence du CHM qui revient à Dhinouraine M’Colo Mainti

Difficile de cerner l’impact réel de ce président du conseil de surveillance qui doit sur le papier, se prononcer sur la stratégie de l’établissement et exercer le contrôle de sa gestion. Dans ce sens, on sait qu’Issa Abdou a porté politiquement plusieurs sujets, comme il nous le rappelle: « J’ai impulsé la sortie du CHM du Groupement hospitalier du territoire d’avec La Réunion, qui donnait le signal d’une future ARS en nom propre, et accompagné l’ouverture de la salle Mélanie en juillet 2018, dédiée à l’accueil et à l’audition des mineurs victimes de violences sexuelles et physique. Loin du cadre hospitalier ou policier, le SAS a été aménagé pour offrir un espace d’échanges privilégié aux mineurs. »

C’est aussi sous sa présidence qu’ont été augmentées les capacités de l’IES, « mais aussi l’ouverture de places hors Mayotte pour nos stagiaires notamment en Occitanie », qu’a été lancée à l’IFSI de la formation des infirmiers en puériculture, financée par le CD et les fonds européens, sans oublier l’inauguration de l’hélisurface en octobre 2019, « véritable optimisation du temps de prise en charge des urgences vitales, il permet de rallier l’ensemble du territoire de Mayotte en 7 minutes. Utilisé en premier lieu par l’hélicoptère de la gendarmerie, cette hélisurface a eu un effet boule de neige et est maintenant utilisé par l’HéliSMUR du CHM depuis avril 2020 ».

Après la visite de certification d’experts visiteurs mandatés par la haute autorité de santé, le CHM a été certifié niveau C, puis révisé à la hausse avec un niveau B, « ce qui indique une bonne qualité de prise en charge au sein de l’établissement ».

Surtout, avant de passer la main, Issa Abdou tenait à remercier tous ceux qui ont œuvré « avec efficacité » au cœur des vagues Covid, « les soignants bien sûr, mais aussi toutes les entreprises, associations, anonymes qui ont manifesté leurs soutiens au CHM et à ses agents de milles façons, notamment des chèques cadeaux, repas, poèmes, masques, dessins etc. » Pendant cette période, une unité d’hospitalisation à domicile a été développé par le CHM et a reçu une autorisation d’exercice de 7 ans délivrée par l’ARS

Il s’est également opposé à l’essai clinique Coviplasm qui devait se tenir sur le territoire en juillet 2020.

Grande avancée au moment où l’oxygène médical faisait défaut dans une gestion de crise Covid qui en est très demandeuse, l’Unité pharmaceutique de production d’oxygène médical installé en novembre 2020 a permis d’accroitre l’autonomie du CHM, « cela nous a permis de réduire la dépendance du CHM aux approvisionnements extérieurs ».

L’avion sanitaire et l’HéliSMUR pérennisé par l’ARS ont un rôle indispensables, et le 2ème hôpital est programmé.

« Je rappelle aussi qu’en janvier 2021 nous avons distribué deux chèque cadeaux de 60€ à chaque agent du CHM, à utiliser dans les entreprises locales du secteur du tourisme afin de saluer et remercier l’engagement des équipes durant la crise sanitaire, en lien avec le CDTM ».

Il faut rajouter l’inauguration d’un SSR de Petite Terre, et le lancement des travaux de modernisation du site actuel, « je veux parler du parking, des consultations sur site unique, du recalibrage la néonatologie… »

« Nous avons avancé dans beaucoup de domaines, et il reste de vastes chantiers que mon successeur saura mener à bien », conclut Issa Abdou.