Vaccination au ralenti, 23% de la population ont un schéma complet

SPF et l’ARS rappellent les 34 cas pour 100.000 habitants de taux d’incidence, avec un taux de positivité à 2,1%. Au 29 août 2021, 97 868 personnes ont pu bénéficier d’au moins une dose de vaccin, soit 35,1% de la population totale, et 23% disposent d’un schéma vaccinal complet. « L’accélération du rythme de vaccination constatée depuis plus d’un mois ne s’est pas poursuivie cette semaine », déplorent les acteurs de santé.

En effet, le nombre de 1ères doses a diminué de moitié (4.656 D1 la semaine dernière contre 9.219 la semaine précédente). « Les personnes non vaccinées se sont donc moins présentées sur les sites de vaccination malgré l’ouverture de l’offre ». Aussi, le nombre de 2ème dose attendu en semaine 34 n’a pas été atteint : plus de 5.500 premières doses avaient été réalisées il y a 28 jours et auraient du se présenter pour leur 2ème la semaine dernière: or, seuls 4.301 D2 ont été réalisées. La rentrée scolaire pourrait expliquer cette défection, selon le bulletin.

« L’ouverture dès ce mardi 31 août de la vaccination en milieu scolaire permettra de se rapprocher des plus jeunes qui semblent s’être éloignés des sites de vaccination. Les centres de vaccination peuvent compter sur le concours des Infirmiers de l’Education Nationale dont le discours auprès des plus jeunes devrait permettre de rassurer les plus hésitants.

80% des professionnels exerçant en établissements et services médico-sociaux présentent à ce jour un schéma vaccinal complet. »

Plusieurs éléments sont en faveur d’une progression de la vaccination la semaine en cours :

– L’élargissement de l’offre de vaccination en ambulatoire (4 officines supplémentaires cette semaine). Du fait de l’ouverture de la vaccination au secteur ambulatoire, un circuit d’approvisionnement en flacons de vaccin a dû être établi et est désormais stabilisé.

– L’ouverture de la vaccination en milieu scolaire: dès ce mardi 31 Aout, la vaccination sera ouverte aux volontaires, avec une rotation des équipes de vaccination au sein des établissements scolaires de tout le territoire.

– Une accélération des vaccinations D2 (en plus du rattrapage des D2 non faites cette semaine)

21 sites de vaccination sont ouverts à la population cette semaine.

Consulter le Tableau de bord vaccination Mayotte 30 aout 2021