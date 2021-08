Avec le volcan sous-marin, la Délégation de Mayotte à Paris fait ses grands débuts sur le web

Le premier épisode portait sur le volcan sous-marin de Mayotte et fût à la fois diffusé sur les comptes Facebook de la DMP, Mayotte la 1ère (FranceTV), du département de Mayotte et de la délégation de Mayotte à la Réunion. « Pour aborder ce vaste sujet, différents intervenants scientifiques (Nathalie Feuillet- Eric Humler – Said Said-Hachime), Gilles Halbout, recteur de Mayotte et Mohamed Zoubert, Délégué de Mayotte à Paris sont intervenus afin de répondre aux nombreuses interrogations et opportunités qu’offre cette découverte qui s’est retrouvée au centre des attentions de la communauté scientifique internationale. »

Maryline Genevrier qui a orchestré la discussion a permis de poser le débat autour de 3 grands axes qui sont :

– Les aspects scientifiques du volcan sous-marin. Notons que cette découverte fait de ce volcan le phénomène géophysique le plus récent sur terre et que celui-ci mesure 820m de profondeur (soit quasiment 3 fois la tour Eiffel) pour 5Km de diamètre. Cette partie a essentiellement visé à rassurer les spectateurs sur ce phénomène récent qui fût découvert à la suite d’un séisme ressenti par les habitants en 2018.

– Les opportunités d’emplois qu’offre le volcan tant bien sur une partie scientifique à travers la recherche de personnel qualifié ou bien d’ouvertures d’emplois sur d’autres secteurs d’activité (informatique/data – nouvelles technologies – restauration – tourisme). Ces opportunités permettraient à Mayotte de réduire le taux de chômage et d’inciter le jeune mahorais de métropole à retourner sur l’île et participer à l’essor de Mayotte.

– Les investissements passés et à venir qu’amène le volcan. En effet, comme l’ont souligné l’ensemble des protagonistes 17 millions d’euros ont déjà été investi depuis 3 ans mais ce n’est qu’un début car le volcan sous-marin cache encore beaucoup de secrets. L’investissement passera également sur la formation aux différents métiers qui formeront l’avenir de Mayotte.

« Ce premier live fût un succès car près de 8000 personnes ont suivi en temps réel et près de 20.000 en replay une partie ou l’entièreté du Live. » Fort de ce succès, la délégation de Mayotte à Paris (DMP) prépare le second épisode qui aura lieu le 15 septembre 2021 à 16h30, sur les mêmes canaux. Le sujet du second Live portera sur la mobilité des étudiants mahorais et visera à répondre à de nombreuses interrogations sur la réussite des études hors du territoire mahorais. « Entre témoignages, stages, bons plans pour le logement et rôle des milieux associatifs dans l’accueil, l’accompagnement à l’installation, la réussite de l’intégration : lutter contre l’isolement ou donner des repères aux étudiants mahorais fraichement arrivés pour leurs études en métropole, nous souhaitons évoquer lors de ce second live #OuiMayotte, ce qui les attend, une fois arrivé, afin de rassurer les étudiants et les parents. »

En attendant, vous pouvez retrouver le 1er Live complet sur la page Facebook de la Délégation de Mayotte à Paris.