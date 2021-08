Semaine de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants dans le Centre-Ouest

L’association Souboutou Ouhédzé Jilaho – Ose libérer ta parole, organise en partenariat avec l’association Nariké M’sada, la ville de Chiconi et la Délégation des droits des femmes et de l’égalité, une campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles faites aux enfants.

Cette démarche consiste à organiser sur l’ensemble du territoire intercommunal de la 3CO une série d’ateliers de sensibilisation dans les écoles coraniques, les établissements scolaires, et auprès d’associations locales et/ou villageoises, ainsi qu’un séminaire et une marche blanche.

Un calendrier des différentes actions a été établi. Le séminaire du vendredi 3 septembre 2021 a pour but de réunir les institutions, des professionnels du psycho-médico-social, du droit et de la justice, des parents, des Foundi et toute personne qui souhaite lutter contre ce fléau. Cette rencontre multi-partenariale doit favoriser une réflexion commune, afin d’enclencher la mise sur agenda de cette problématique par les pouvoirs publics à Mayotte.

« Aujourd’hui, nous manquons de statistiques sur les cas de violences sexuelles faites aux enfants à Mayotte, et en particulier sur les cas d’incestes. Nous espérons qu’un engagement fort des autorités conduira à pallier cette carence et augmenter les moyens mis à la disposition des acteurs associatifs et les professionnels. Nous clôturons la campagne le 4 septembre par une marche blanche qui débutera à 8h30 de Sohoa et s’achèvera à la place Sicotram à Chiconi.

Cette marche a pour objectif d’envoyer plusieurs messages forts au public :

– Pour toutes les personnes victimes, leur dire qu’il est possible de croire en la reconnaissance de leur statut de victime, de croire à une reconstruction et que des structures capables de les accompagner existent. Et plus important « Nous vous croyons ! »

– De favoriser une prise de conscience collective, qui amènera la population vers une plus grande vigilance au quotidien, mais aussi à des mesures concrètes de la part des pouvoirs publics.

– De marquer un désengagement du mutisme collectif

Ce projet marque le début d’un partenariat fort entre l’association et les acteurs territoriaux. Notamment, l’Agence Régionale de la Santé, la ville de Chiconi, la préfecture, le rectorat et la Communauté de Communes du Centre-Ouest

Le calendrier du projet :

❖ Le vendredi 20 août 2021 : rencontre avec les sages de la commune de Chiconi

❖ Du 26 août au 07 septembre 2021 : ateliers de sensibilisations dans les écoles coraniques, auprès des associations locales-villageoises et les établissements scolaires

❖ Le vendredi 3 septembre : un séminaire de 7h30h à 16h à la bibliothèque de Chiconi

❖ Le samedi 4 septembre 2021 : Marche blanche à partir de 8h30 au départ de Sohoa (Place Haréza) pour se terminer à place Sicotram