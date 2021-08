Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu sont arrivés à Mayotte

Ministre des Outre-mer depuis un an, Sébastien Lecornu a succédé à Annick Girardin qui avait collé à l’actualité de Mayotte pour avoir géré la crise et l’après crise de 2018. L’actuel ministre a proposé la loi Mayotte pour rattraper les retards de l’île, et vient pour en confirmer les contours. Il s’est déplacé dans de nombreux territoires ultramarins, et était très attendu à Mayotte.

La dernière fois qu’un ministre de l’Intérieur a foulé le sol mahorais c’est en avril 2019, mais Christophe Castaner avait du écourter sa visite en raison de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Comme ses prédécesseurs, Gérald Darmanin est attendu sur les sujets sécuritaires et immigration clandestine.

Les deux ministres ont échangé dès leur arrivée avec quelques élus de Mayotte présents, ceux du canton et de la commune, ainsi que du reste de l’île. Les parlementaires Mansour Kamardine et Ramlati Ali étaient également présents. Les deux membres du gouvernement ont indiqué réserver leurs déclarations pour plus tard. Ils sont attendus à 11h30 place de France pour un dépôt de gerbes au monument aux morts, avant d’enchaîner le programme de 4 jours de visite.