Grand retour du Petit Dom accueillant les ministres à sa manière

Alors que la double visite ministérielle est annoncée par les intéressés eux-mêmes, le Petit Dom qui avait été très présent sur les affiches 4×3 lors de la visite du président de la République et avant lui, de celle de Manuel Valls en 2015, fait sa rentrée. Comme à son habitude, à coup de messages « respectueux mais incisifs ».

« On n’y croyait plus ! Je viens – Je viens plus ! Je viens-je viens plus ! Bon c’est vrai aussi que y’a des sujets bien plus essentiels que les 375 km2 de terres tropicales plantées au beau milieu des îles de la Lune…

Mais alors du coup… On ne sait plus trop…

Visite de courtoisie ? Loi programme ? Vigilance sanitaire ? Misère humaine ? Rattrapage social ? Détresse sécuritaire ? Grands projets ?

Allez hop ! Vous avez 4 jours pour régler tout ça !!!

Bah oui, mais à force de reculer… Faut sauter plus haut, et plus loin !

En attendant, notre Petit Dom, il est bien énervé ! Ça fait si longtemps qu’il dénonce et que rien (ou pas grand-chose) ne change…

Les gosses viennent toujours à l’école pour avoir le goûter, au collège pour avoir la collation, et au lycée pour … se sentir en sécurité !

– Les promeneurs se comparent les cicatrices et les porte monnaies vidés,

– les automobilistes font toujours le bonheur des carrossiers,

– les travailleurs ne décollent plus le pied gauche de l’embrayage,

– les scootéristes se foutent du masque mais louent le casque, (et les coudières, et les genouillères, et les armures…)

– les restaurateurs usent leurs casseroles au rythme de nos QR codes,

– les chefs d’entreprises pansent leurs salariés éborgnés (et leur compte d’exploitation 2020),

– les villageois, passé le soir, tremblent toujours sous leurs draps,

– les fonctionnaires sont toujours ravis de faire leur rentrée au commissariat,

– les touristes sont toujours surpris qu’on les salue à coup de Chombo,

– les assoiffés subissent toujours les affres d’incompétents escrocs libres comme l’air (bah voui… C’est comme ça !).

Qu’est-ce qu’on oublie encore… ?…

Ah si… Ce qui change assurément, c’est que grâce au Pass sanitaire, maintenant, on se sent en « sécurité » !!! C’était vraiment prioritaire à Mayotte. Merci.

Nous vous souhaitons quand même une belle visite de notre île aux parpaings… N’en veuillez pas à notre Petit Dom de la ponctuer de

quelques petites insolences !

L’équipe du Collectif Ton Petit Dom