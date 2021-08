Covid : le taux de vaccinés dépasse la barre des 20%

Chaque jour, l’ARS Mayotte et Santé Publique France remettent les compteurs à l’heure de la couverture vaccinale. Elle est désormais à Mayotte de 20,8% de la population, et de 32,5% pour les plus de 12 ans.

Les candidats à la vaccination sont plus nombreux ces derniers jours, nous a indiqué Dominique Voynet, annonçant le chiffre record de 13.000 doses sur la seule semaine dernière. Ils sont 33,3% de l’ensemble de l’île* à avoir reçu une première dose, et prés de 52% si l’on considère les plus de 12 ans, c’est à dire la tranche ciblée par la vaccination. La couverture vaccinale complète concerne 20,8% des habitants, soit 32,5% des plus de 12 ans.

« L’accélération du rythme de vaccination se poursuit », indique Santé Publique France, et est particulièrement marquée pour les 1ères doses : en hausse de 2% par semaine depuis 3 semaines. « Etant donné le délai de 4 semaines séparant les 2 doses, une accélération franche des vaccinations de 2ème dose devrait être observée dès la semaine prochaine ».

Ce sont toujours les 50-64 ans qui sont le plus vaccinés, comme le montre le Tableau de bord vaccination Mayotte 22 aout 2021

* Estimation de la population au 1er janvier 2020 (INSEE), soit 279.471 habitants