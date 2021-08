Les dossiers essentiels abordés lors du déplacement de Ben Issa Ousseni à l’Elysée

Avant la visite du ministre des Outre-mer à Mayotte, le président du Département a porté au plus haut niveau de l'Etat les attentes du territoire. Notamment la sécurisation des compensations financières sur le social et la lutte contre l'immigration clandestine

On verra si la démarche d’anticipation porte ses fruits, mais elle a le mérite d’exister. Le Président Ben Issa Ousseni a été reçu, ce lundi 23 août, à l’Elysée, par François de Kerever, conseiller Outre-Mer du Président de la République. Alors que Sébastien Lecornu est attendu ce samedi à Mayotte, les dossiers de fond ont été abordés.



En premier lieu, les compensations financières de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). L’Etat s’était engagé en 2017 à compenser la prise en charge par le Département – compétence qui lui est dévolu – des mineurs en danger, à hauteur de 10 millions d’euros par an, c’était une première. Depuis, les besoins se sont démultipliés, puisqu’en 4 ans, les dépenses engagées en matière d’aide sociale à l’enfance ont été multipliées par 5, pour atteindre en 2021, 48 millions d’euros, conformément au Schéma Départemental de l’Enfance et des Familles. Le nombre d’enfants placés est passé de 300 à 900, sans compter la mise en place des Maisons Educatives à Caractère sociale, les assistants sociaux etc. Idem pour les PMI qui avaient reçu une compensation de 120 millions d’euros en 2017 et dont on a vu sortir les bâtiments un à un.

Ont également été abordé la situation du Port de Mayotte en raison des tensions avec la délégataire, le rallongement de la piste promis par Emmanuel Macron, la nécessaire convergence des droits sociaux, les défis de la jeunesse avec une forte montée de la délinquance et la politique de l’immigration.

Ce mardi en début d’après-midi, le président du Conseil départemental sera reçu par le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, qui détaillera les modalités de sa visite.



A.P-L.