Conférences, ateliers et spectacles au programme du Pôle culture du Centre universitaire

C’est un joli boutre à voile qui lance un programme que tout le monde espère pouvoir suivre, crise sanitaire permettant.

« Pour cette rentrée universitaire 2021-2022, nous espérons reprendre la programmation des spectacles Hippocampus, poursuivre notre cycle de conférences publiques et maintenir nos ateliers de pratique artistique et toutes les master class locales et itinérantes prévues à l’agenda. Plus que jamais, l’université doit être un espace de formation mais aussi d’émancipation par la culture : formation des étudiants par la découverte de formes artistiques méconnues, diffusion auprès d’un large public, exploration de propositions artistiques novatrices à la croisée des genres et des patrimoines culturels qui coexistent à Mayotte. Car c’est bien l’une des missions de l’université que de faire de la culture pour ses étudiants, comme pour les habitants du territoire, un outil d’apprentissage, d’épanouissement, d’émancipation et de transformation du monde », introduit Jean-Louis Rose, Responsable du Pôle Culture du CUFR.

Onze conférences rythment les mois à venir jusqu’à fin décembre, ainsi que des ateliers théâtre, cinéma, danses Afro ou M’biwi. Les spectacles vivants dépendent eux étroitement de l’évolution sanitaire.

