Tendance en légère hausse, mais l’ARS reste vigilante en raison de la rentrée scolaire

La tendance est quasiment stable en comparaison avec les autres départements français, avec un taux d’incidence de 25 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité de 1,3%. Mais la rentrée doublée d’une plus forte contagion du variant Delta incite à la plus grande vigilance.

L’Ars Mayotte note une augmentation du nombre de cas au cours de la semaine du 14 au 20 août, « 70 cas de COVID-19 ont été confirmés parmi des patients domiciliés à Mayotte*, soit un taux d’incidence de 25,1 cas pour 100 000 habitants », contre 22 la semaine précédente. « Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en hausse depuis au moins trois semaines ».

A l’approche de la rentrée scolaire, l’ARS craint la multiplication « des situations et évènements propices à la transmission du virus », et indique que « le risque d’un nouveau rebond de l’épidémie ne peut être écarté ».

« Dans ce contexte, il est indispensable de maintenir nos efforts et la plus grande vigilance à respecter les gestes barrières (distanciation physique, réduction des contacts ….), se faire vacciner, se faire tester et s’isoler quand cela est nécessaire. »

*Les indicateurs produit à partir de SIDEP sont calculés sur la base de données de patients ayant comme département de domicile « Mayotte » et non en fonction du département de prélèvement.