Le Wi-fi gratuit fait son apparition à Mamoudzou

Du wifi gratuit, une heure par jour, et sans nécessiter de fastidieuses démarches d’inscription, c’est la promesse de la Ville de Mamoudzou. Un premier « hotspot » a été inauguré ce vendredi place de la République, et offre une connexion fibrée en haut débit, avec jusqu’à 50 usagers simultanés. Une première à Mayotte.

« Le développement de l’offre numérique est un des axes les plus importants de notre projet de ville », rappelle Soiyinri Mhoudhoir, adjoint en maire en charge du numérique. En effet « Mamoudzou a pour ambition de devenir une « smart city », et cet objectif ne peut être atteint qu’en ayant une politique d’inclusion numérique à l’échelle de notre territoire communal. Son administration se digitalise et se transforme à travers la dématérialisation des services pour faciliter les démarches de nos concitoyens. Afin d’accélérer cette transformation il est essentiel de lutter contre la fracture numérique qui est bien trop présente sur notre territoire ».

De fait, selon l’Insee en 2020 seuls 17% des foyers mahorais disposaient d’un accès haut-débit à domicile, soit quatre fois moins qu’en métropole par exemple. Difficile dans ces conditions de faire face à une administration qui, à l’échelle communale mais aussi plus généralement, dématérialise ses procédures.

Ainsi, poursuit le maire-adjoint, « ce dispositif est mis en place pour répondre aux besoins de la population d’accéder à Internet gratuitement, dans certains lieux stratégiques de la commune. Il s’agit aussi d’offrir une nouvelle offre de service public, qui contribue à l’amélioration du cadre de vie. Ce service sera étendu dans les différents villages et participera ainsi à la cohésion du territoire. » La place de la République n’est donc qu’un premier jalon avant un déploiement à grande échelle, promet l’élu local. « Cette première installation pilote nous permet d’expérimenter ce nouveau service dans un lieu emblématique et très fréquenté » explique-t-il, mais à terme « tous les villages » seront ainsi connectés en haut-débit sans fil. « On est sur une phase pilote, ensuite on passera sur l’ensemble du territoire » insiste-t-il.

Pour l’heure, pour faire tourner ce « dispositif à la fois performant et évolutif, il y a deux bornes wifi, une sous la caméra de vidéo-surveillance, l’autre près des restaurants du front de mer. Cette installation optimise à la fois le débit et toute la zone de couverture. Jusqu’à 50 connexions simultanées peuvent être garanties sans perturbation des performances » assure l’élu. « Grace à cet équipement la population pourra bénéficier d’une heure de connexion par jour, gratuitement ».

Gare au respect des « bonnes mœurs »

La connexion nécessite simplement un terminal équipé du Wifi, et un numéro de téléphone valide. La procédure d’inscription au réseau ne demande pas d’autre information que ce numéro et le sexe de l’usager.

Soucieuse de garantir la sécurité des données et de respecter le RGPD, règlementation européenne de protection des données personnelles, la Ville a fait appel à un prestataire privé. La mairie a investit 500€ pour l’équipement, et 2900€ par an pour l’abonnement et l’entretien de l’équipement.

La conférence de presse de présentation de ce nouvel équipement était aussi l’occasion de réunir assez de personnes pour l’essayer. Avec ainsi plusieurs dizaines de connexions simultanées, une situation peu susceptible de se reproduire, l’accès à Internet « fonctionne » sourit une des invitées, tous ses voisins étant eux aussi rivés sur leur smartphone.

Un seul usager de cette séance d’essai s’est trouvé peiné d’attendre un SMS de confirmation qui n’arrivait pas. Le souci a été remonté aux techniciens.

Sur l’usage, la plupart des sites sont accessibles, les conditions d’utilisations précisent bien que l’accès au service est limité à un usage respectueux des lois et des « bonnes mœurs » . De quoi rassurer un des invités, inquiets de voir les habitants surfer aux frais de la mairie sur « des sites ni catholiques ni musulmans ». Le but initial reste d’avoir accès aux formalités en ligne, le reste est… de la responsabilité de chacun.

Y.D.