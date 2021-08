Hausse de 0,3% des prix à la consommation en juillet

Alors que depuis plusieurs années, la tendance était à une inflation moindre qu'en métropole, elle s'inverse avec une hausse de 1,4% des prix à la consommation sur un an, contre 1,2% ailleurs en France. C'est l'alimentaire, les carburants et les billets d'avion qui tirent vers le haut.

En juillet 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à Mayotte, moins qu’en juin où ils avaient pris 1,1%. Il s’agit essentiellement de la hausse des prix de l’énergie, en lien avec l’inflation mondiale des produits pétroliers, de l’alimentaire et des services.

Sur un an, les prix augmentent de 1,4 % à Mayotte et de 1,2 % ailleurs en France.

Tous les prix des grands postes sont en hausse en juillet. Ceux de l’énergie augmentent de 1,1 % après une baisse de 0,4 % en juin. Cette hausse s’explique par une augmentation significative des prix des produits pétroliers. Sur 12 mois, les prix de l’énergie croissent de 11 % à Mayotte et de 12,3 % en France.

Les prix des services augmentent de 0,3 % en juillet. « Les tarifs des transports et communications continuent d’augmenter en juillet (+ 2,6 %), tirés par ceux du transport aérien, mais de manière moindre que le mois précédent (+ 10,7 %) » en juin, mois de forte réservation des billets pour les grandes vacances. Sur un an, les prix des services augmentent de 2,7 % à Mayotte et de 0,6 % en France. Mais ceux des billets d’avion prennent prés de 8%.

Avec + 0,3 % en juillet, la hausse des prix de l’alimentaire se poursuit depuis le mois d’avril. Les prix sont notamment tirés par ceux des produits frais (+ 0,8 %) et des poissons (+ 0,8 %). À l’inverse, les prix des boissons alcoolisées baissent nettement (- 1,3 %). Pour les œufs et produits laitiers, la baisse des prix est plus réduite (- 0,1 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire reculent de 1 % à Mayotte, tandis qu’ils augmentent de 0,9 % en France. Ce sont les produits frais (+4,6% sur un an) et les poissons (+6,1%) qui tirent la tendance vers le haut.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,1 % en juillet, après une stabilisation en juin. La hausse des prix est plus marquée pour les véhicules (+ 0,4 %) que pour les produits de santé (+ 0,2 %). À l’inverse, les prix baissent pour les produits audiovisuels (- 0,3 %) et l’habillement et les chaussures (- 0,1 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,5 % et de 1,1 % en France.

L’augmentation des prix du tabac se poursuit : + 0,2 % en juillet après + 1,3 % en juin. Sur un an, ils augmentent de 10,2 % à Mayotte et de 5,1 % en France.

Sur les graphiques ci-dessus, les pointillés illustrent la suspension des relevés de prix pendant le confinement de 2020, entre les mois de mars et juin, ainsi que pendant le confinement de début 2021, de février à mars.