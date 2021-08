Changement de direction à la tête de l’INSEE La Réunion-Mayotte

On se souviendra aisément de son nom puisqu’il est la traduction phonétique en anglais, de son prénom: Loup Wolff, 42 ans, administrateur hors classe de l’Insee, est nommé directeur régional de la Réunion-Mayotte à compter du 23 août 2021. Depuis 2015, il était chef du département des Études, de la Prospective, des Statistiques et de la Documentation au ministère de la Culture.

Loup Wolff est diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae) et de l’ENS/EHESS (Laboratoire de sciences sociales). Il débute sa carrière en 2004 en explorant les relations entre santé et travail, en lien avec les trajectoires d’emploi et de vieillissement, d’abord au Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE) jusqu’en 2006, puis au ministère du Travail (DARES) de 2006 à 2009.

De 2009 à 2012, il poursuit ses travaux au CEE et est nommé codirecteur du groupe d’étude sur le travail et la souffrance au travail. Il rejoint en 2012 la direction générale de l’Insee en tant que chef de la section Enquête emploi.

« Ses dernières publications portent sur « Les facteurs psychosociaux de risque au travail » (La Découverte, 2018) et sur « Cinquante ans de pratiques culturelles en France » (Culture Etude, Ministère de la Culture) ».

Il succède à ce poste à Aurélien Daubaire, qui est nommé chef du département des prix à la consommation et des enquêtes ménages à la Direction générale de l’Insee à Paris.