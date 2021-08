« Face à la menace du variant Delta, la vaccination reste la meilleure arme ! », rappelle l’ARS Mayotte

L’Agence régionale de santé publie la nouvelle carte des centres de vaccination de la semaine du 23 au 28 août 2021. Et rappelle les effets bénéfiques de la vaccination.

L’île dispose actuellement de centres fixes et de centres mobiles de vaccination (ouverts du mardi au samedi).

L’ARS appelle toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à le faire dès que possible: « Le variant Delta est plus contagieux que les autres souches et il progresse de façon importante dans le monde. Il circule rapidement chez les moins de 25 ans et touche toutes les tranches d’âges. Face à la menace du variant Delta, la vaccination reste la meilleure arme ! La vaccination est un acte de prévention important : prévention des formes graves, des hospitalisations, des décès, des soins de suite de longue durée ; prévention aussi des périodes de confinement, des fermetures de magasins, d’écoles, d’entreprises… La vaccination est bien plus qu’une protection de santé individuelle, c’est un acte collectif. »