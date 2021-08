Le conseil cadial appelle à une prière commune pour apaiser l’île ce samedi

Si le logo du conseil départemental figure en haut du communiqué partagé avec la mairie de Tsingoni pour annoncer une prière commune ce samedi, c’est par le biais de son Conseil cadial. Un chidjabou va être dit en ce début d’année musulmane (Muharram) avec une visée pacificatrice pour l’île.

« Mayotte traverse les moments les plus difficiles de son histoire, avec la délinquance qui se transforme en meurtre au quotidien. Notre croyance musulmane nous recommande, en plus de nos efforts, de chercher protection auprès d’Allah », annoncent le conseil cadial, la mairie de Tsingoni et les partenaires associatifs comme Volontariat Et Entraide Maorais, la

FAEIM: Fédération des Associations Educatives et Islamiques de Mayotte, « sous l’égide du Conseil Départemental ».

Si cette prière est souvent pratiquée avant des évènements culturels ou des enjeux particuliers comme l’est le doua, c’est donc un « chidjabou de cohésion sociale » qui sera dit ce samedi 21 août 2021 de 10h à 12h. Ce sera l’occasion d' »implorer l’aide d’Allah pour la protection de la population et de contribuer à la paix et la cohésion sociale à Mayotte ». Sont conviés les Fundis, Oustadhs et responsables des Mosquées, Madras et Palashio, et les notables de Mayotte.