Coupure d’eau dans le Nord-ouest de l’île et au Sud-Est pour difficultés de remplissage des réservoirs

La Mahoraise des Eaux informe que le réservoir de tête qui alimente les Villages de Mtsahara, Hamjago, Mtsamboro et Mtsangadoua rencontre des difficultés de remplissage.

Pour permettre à celui-ci de se remplir de manière satisfaisante, il est impératif de procéder à la coupure de la distribution d’eau, ce jour, à partir de 16h.

Les villages concernés sont :

 Mtsahara

 Hamjago

 Mtsamboro

 Mtsangadoua

Le retour du service est à prévoir à partir de 5h demain matin

Même cause et mêmes effets au Sud, le réservoir de tête qui alimente les Villages de Ongoujou, Tsoundzou 2 La palmeraie et Guinguette, Tsararano, Dembéni, Hajangoua, Hamouro, Nyambadao et Bandrélé rencontre des difficultés de remplissage.

Pour permettre à celui-ci de se remplir de manière satisfaisante, il est impératif de procéder à la coupure de la distribution d’eau, ce jour, à partir de 18h.

Les villages concernés sont :

 Ongoujou

 Tsoundzou 2 La palmeraie et Guinguette,

 Tsararano

 Dembéni

 Hajangoua

 Nyambadao

 Bandrélé (Sauf Mougnendré et Mropatsé)

Le retour du service est à prévoir à partir de 5h demain matin

En cas de coupure, nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

– Veillez à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes,

doucement

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre

qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) durant la demi-journée suivant la remise en eau.

La Direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces coupures