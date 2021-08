Alors que la Polynésie française essuie une vague sans équivalent en France de contamination en raison de la forte présence du variant Delta, avec un taux d’incidence de plus de 2.600 cas pour 100.000 habitants, son président Edouard Fritch envisage de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants. Le haut-commissaire (ex-préfet de Mayotte), Dominique Sorain a annoncé une extension du confinement à tout le week-end, sans envisager de le prolonger pour éviter de bloquer l’économie du territoire.

A Mayotte, le taux d’incidence était de 24 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, et le taux de positivité de 1,5%. Au regard de la flambée qui touche les îles polynésiennes où le virus paraissait avoir presque disparu entre mars et juillet, les professionnels de santé sont sur leur garde à Mayotte où le Delta est présent. On sait que la couverture vaccinale amoindrit des risques d’attraper une forme grave du virus et le risque de transmission. C’est pourquoi Santé Publique France fournit un état des lieux qui paraît relever le niveau de vaccination de la population mahoraise.

Depuis le 1er février, le nombre de vaccinés a été multiplié par 10 explique en effet l’organisme. Qui l’explique par les annonces de la levée des motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés avant les vacances scolaires et par les annonces nationales de généralisation du pass sanitaire.

La multiplication des sites de vaccination a également facilité les démarches : 5 au CHM et dans les Centre médicaux de référence, ainsi que l’ouverture d’un Centre supplémentaire fixe à Koungou la semaine du 9 août, commune où le retard était dans ce domaine prégnant. Sur les deux premières semaines d’août, SPF enregistre +70% d’injections. Alors que 3% des vaccinés l’avaient été au CHM jusqu’à présent, depuis l’ouverture dans les 4 centres médicaux de référence (Kahani, Dzoumogné, Mramadoudou et Dzaoudzi) la proportion est passée à 17%.

Ainsi, au 18 août 2021, il existe 19 sites de vaccination permanents : 9 gérés par l’ARS (dont 2 équipes mobiles), 5 par le CHM, 1 par le SDIS (pompiers) et 4 dans le secteur libéral : 3 maisons de santé pluridisciplinaire (Le Lagon, Jardin Créole et Hauts-Vallons) ainsi qu’une officine (pharmacie des Hauts-Vallons), « un bon maillage du territoire », selon SPF.

La tranche des 50-64 ans la plus vaccinée

Et, graphique à l’appui, SPF ne craint pas de parler de tendance « très dynamique », avec un « taux de premières doses en forte augmentation ces 6 dernières semaines ».

Les données par commune font apparaître une forte hétérogénéité, avec des résultats malgré tout à prendre avec des pincettes puisqu’elles portent sur le lieu de vaccination et non sur le lieu de résidence des personnes vaccinées. Des habitants de Koungou peuvent s’être fait vacciner à Mamoudzou, ce qui s’est d’ailleurs régulièrement fait puisqu’aucun centre n’existait à Koungou. Logiquement c’est cette commune et celles de Dembéni et de Dzaoudzi, qui jouxtent Mamoudzou où était centralisée la vaccination au début, qui ont les taux de vaccination les plus faibles. Cela peut aussi s’expliquer par la réticence à se déplacer d’une partie de la population en situation irrégulière, notamment à Koungou, qui aura donc pu bénéficier des deux centres mis en place cette semaine.

Ce sont les 50-64 ans qui sont les plus vaccinés, prés de 63%* ont un schéma complet de vaccination, contre 37%* chez les plus fragiles, les plus de 75 ans. Le taux de couverture des 12-17 ans a « fortement progressé » ces deux dernières semaines, avec des 1ères injections passées de 10% à 23% en deux semaines. En se rapportant à la population totale*, 19,4% ont un schéma vaccinal complet de vaccination à Mayotte, et en prenant comme base la population cible (les plus de 12 ans), la proportion monte à 30,2%. Pour comparaison, les autres Outre-mer avoisinent les 16% sauf La Réunion, 30% de vaccinés. D’autre part, à Mayotte une faible proportion de vaccinés ne doit pas étonner en raison d’une population très jeune qui a pour moitié, moins de 17,5 ans. Sur l’ensemble du pays, plus de 63% de personnes sont vaccinées.

Selon SPF, les chiffres devraient légèrement augmenter en cette fin de semaine à Mayotte en raison de l’ouverture de deux points supplémentaires à Koungou. A Tsoundzou 2, le centre ouvrira à partir de mardi la semaine prochaine, de 10h30 à 16h.

* Les proportions se basent sur une population INSEE réactualisée en 2020 à 279.471 habitants à Mayotte