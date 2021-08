Rapport de la CRC : la commune de Pamandzi doit resserrer la vis

Le bilan financier de la commune étant déficitaire et son budget voté en déséquilibre, le préfet a saisi la chambre régional des comptes qui donne son avis. S’il souligne un déficit issu de la gestion passée, il encourage les mesures en cours et propose un plan de redressement sur 3 ans.

2020, année des élections municipales, portant Madi Madi Souf à la tête de la mairie, successeur donc de Siaka Hamidou, qui avait repris le flambeau en 2017 après la démission de Mahafourou Saïdali parti officier avec succès comme DG du conseil départemental. Or, en 2020, le budget fait apparaître un déficit de 1,5 million d’euros en fonctionnement, notamment en raison d’une mauvaise gestion les années précédentes (Lire Pamandzi CRC budget déséquilibre). Dans un autre avis, les magistrats de la Chambre soulignent l’absence de déséquilibre du compte administratif sur la seule année 2020. (Pamandzi CRC compte administratif 2020)

En ce qui concerne le déséquilibre budgétaire constaté sur la commune, la CRC propose des mesures de redressement sur trois ans en demandant au conseil municipal de délibérer de nouveau en les intégrant.

Il s’agit notamment de relever les taux d’imposition pour « augmenter les produits issus de la taxe foncière de 3% par an en 2022 et 2023 ». La chambre salue l’allègement des charges de personnel de 600.000 euros mais demandent à pousser le bouchon un peu plus loin en touchant à une partie des 86 contrats à durée déterminée, qui « représentent une dépense de 1,6 M€ en année pleine et dont certains arrivent à échéance d’ici la fin de l’exercice en cours ».

La fiabilité des comptes est également à surveiller, notamment sur les dépenses engagées et les recettes à recouvrer, en « s’assurant avec le comptable public de leur encaissement effectif ».

Le rapport publié ce mercredi 18 août après la séance de la CRC du 11 du même mois indique que la délibération du conseil municipal doit lui être adressée sous 8 jours ainsi qu’au préfet.

A.P-L.