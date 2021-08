Face à la crise, Air Austral et Corsair tentent un rapprochement

L’heure n’est peut-être plus à la guerre commerciale entre les deux compagnies Air Austral et Corsair, qui se disputent le marché mahorais. La féroce concurrence entre les deux sociétés a permis comme espéré par les habitants de l’île, une conséquente baisse de tarifs. Mais la crise sanitaire est venue chambouler les plans des deux frères ennemis qui, pour survivre, annoncent leur souhait de se serrer les coudes. Ou au moins les ailes.

« Dans un contexte de crise sanitaire persistante qui affecte durablement la rentabilité du secteur aérien, les compagnies Air Austral et Corsair, ont décidé d’engager des discussions afin de conclure un accord de coopération commerciale sur ces routes » annonce en effet un communiqué conjoint des deux compagnies. Tout en promettant une « offre de services enrichie au bénéfice des passagers de l’océan Indien », le communiqué ne cache pas l’ambition de booster « la rentabilité économique des opérations grâce à la mise en commun de moyens et mise en œuvre de synergies ».

Sur le premier point, « sur ces liaisons, Air Austral et Corsair en unissant leurs forces et leurs atouts respectifs, souhaitent développer une offre qui sera de nature à générer des avantages et bénéfices pour les clients : programme de vols renforcé, choix élargi et diversifié (accès aux deux aéroports parisiens, diversité de créneaux horaires de départ et d’arrivée), connexions plus riches grâce aux réseaux cumulés des deux compagnies, offre tarifaire élargie et plus compétitive, et également une offre Fret améliorée ».

Vers une concurrence plus saine que jamais ?

En clair, chaque compagnie bénéficierait à termes des forces de son concurrent, pour mieux desservir les destinations de la zone océan Indien. « Grâce au très fort ancrage régional de la compagnie réunionnaise Air Austral et à l’implantation historique de la compagnie Corsair dans les territoires ultramarins, ce projet majeur va contribuer très significativement, à renforcer la connectivité, non seulement dans les DOM, mais également avec les autres destinations desservies par les deux compagnies, le Canada, l’Afrique, ou encore les destinations internationales de l’océan Indien (Maurice, Madagascar, Les Seychelles, Les Comores) ».

Le tout avec l’espoir du côté des usagers, que ces discussions ne mettent pas fin au climat de concurrence bénéfique aux porte-monnaie.

Mais attention, les deux concurrents prennent bien soin d’écarter tout rapprochement trop intime, notamment pour ne pas effaroucher l’autorité de la concurrence, mais aussi pour ne pas nourrir trop vite d’éventuels soupçons de fusion à terme.

« Ce projet de coopération commerciale, préserve l’identité et l’indépendance des 2 compagnies. Avant sa mise en œuvre, il doit être soumis comme il se doit, à l’avis des Instances Représentatives du Personnel. Il sera également soumis à l’Autorité de la concurrence française » conclut le communiqué.

Rien n’est donc encore joué, mais l’initiative marque un tournant. L’histoire dira si c’est au bénéfice des passagers.

Y.D.