Football : des « tournois de la concorde » entre Mirereni et Combani

Faire la paix autour d'un ballon de foot, c'est possible. Des soldats l'ont montré en sortant de leurs tranchées le soir de Noël 1914. Plus d'un siècle plus tard, le même pari est fait à Combani et Miréréni, où les conflits entre jeunes des deux villages n'en finissent plus de pourrir la vie des habitants.

« Depuis juillet 2020, les jeunes de Combani et Mirereni sont entrés dans un engrenage de la violence qu’on est arrivé au point que c’est devenu tabou de voir un jeune de Combani parler avec un autre de Mirereni » déplore dans un courriel Ahamada Youssouffa, président du club des Diables Noirs de Combani. Au travers le foot et par extension, nous voulons briser cela, car nous sommes liés à vivre ensemble par la loi de la nature. Nos anciens ont toujours vécu ensemble et ont fondé des familles de part et d’autre. Pour se faire, les équipes de Football des 2 villages ont décidé d’organiser des tournois de jeune appelés Tournois de la Concorde financés par la Direction de l’Economie de l’emploi, du travail et des solidarités le mercredi 18 et vendredi 20 aout »(programme ci-dessous)

« L’idée est venue d’un raz le bol des deux villages, on voit ces jeunes qui sont en train de grandir dans la violence, et certaines personnes ne font pas les efforts nécessaires pour encadrer ces jeunes », déplore Saïd Rachidi, secrétaire général des Diables Noirs de Combani. « Nous on va faire ce qu’on peut à notre échelle avec le sport. Les dirigeants des clubs se sont concertés et on a décidé de mettre ça en place.

On sait que pendant cette période, la violence ne s’arrête pas, le tout c’est d’essayer de limiter cette violence et d’essayer de rapprocher un peu les deux villages avec le football ». Une itiniative qui n’est pas sans rappeler la trêve de Noël qui avait, en plein No Man’s Land de la première guerre mondiale, vu s’affronter pacifiquement les belligérant des tranchées opposées.

« C’est un peu dans cet esprit là, on a un peu en tête l’espoir de voir réunis ces deux villages, car au jour le jour, c’est très compliqué. Pour les jeunes qui ont 13 ou 14 ans, quelle image ils vont garder dans leur tête ? Ils ne grandissent pas dans les meilleures conditions » poursuit le responsable associatif.

Des tee-shirts pour inciter et remercier les participants

Et ce dernier de préciser que bien sur « tous les jeunes seront les bienvenus, on s’est concentré sur les 13 ans et les 15 ans et on a essayé de prendre les 18 ans pour faire un peu la sécurité sous la direction des adultes. Ca ne va pas être facile mais il faut qu’on fasse quelque chose. Il ne faut pas qu’on laisse traîner les choses et il faut éviter à tout prix qu’il y ait des conséquences irréversibles ». Reste à sécuriser l’événement et à inciter les jeunes à s’y retrouver exclusivement autour du ballon rond. Gendarmes et policiers municipaux devraient être de la partie pour que l’ambiance reste festive.

« Tout le monde nous soutient, la préfecture, la mairie, c’est une action forte et il ne faut pas que ça dégénère. A l’issue de la finale à Miréréni on essayera de distribuer des chaussures, des tee-shirts, pour encourager les participants afin de motiver un maximum de jeunes. On va aussi mixer les jeunes de Combani et Miréréni, car l’idée n’est pas de les faire s’affronter. C’est nous , les responsables des deux clubs, qui formeront les équipes ». Et si une finale est prévue à Miréréni, l’objectif n’est pas dans la performance ou la médaille qui récompensera les vainqueurs, « l’essentiel est de participer » sourit le co-organisateur.

Programme

« L’Olympique de Mirereni et les Diables Noirs de Combani organisent Des tournois de la Concorde pour la paix et la sérénité entre les jeunes des 2 villages selon le programme suivant :

– Le Mercredi 18 aout au terrain sportif de Combani de 8H30 à 12H

– Le Vendredi 20 août au terrain sportif de 14H à 16H30

C’est un tournoi à 8 mixé entre jeunes de Mirereni et Combani des catégories U13 et U15.

La sécurité sera assurée par les U18.

Programmes

Du mercredi 18 août 21

– De 8h30 à 9h : Prises de parole du maire ou son représentant et des présidents des 2 clubs

– De 9h à 12h : déroulement du tournoi

Du vendredi 20 août 21

– De 14h à 16h : finales

– De 16h à 16h15 : remise des trophées

– De 16h15 à 16h30 : clôture du tournoi »

Y.D.