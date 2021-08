Atterrissage du 1er Airbus d’Air Austral ce mercredi à Pamandzi

Air Austral s’habille désormais en Airbus pour ses vols régionaux. Comme annoncé, l’un des trois A220-300 acquis en remplacement des B737, atterrit ce mercredi sur la piste de Pamandzi.

Les trois petits nouveaux ont rejoint leur base de rattachement à l’aéroport de La Réunion Roland-Garros. Avancés comme plus écologiques, plus économes en carburant et plus confortables, ces appareils desserviront les destinations régionales d’Air Austral, en remplacement de la flotte moyen-courrier actuelle, les deux Boeing 737-800NG et un ATR72-500. Le troisième appareil les rejoindra très prochainement.

Le premier vol, UU274, se fera ce mercredi 18 août depuis La Réunion avec donc un atterrissage à Mayotte à 13h15 locales.

Habituellement, c’est en grande pompe et grandes eaux que sont inaugurés les premiers vols, mais les contraintes en eau potable ont douché une telle tentative, « l’appareil ne recevra pas de « watersalute », comme le veut la tradition », souligne Air Austral. Qui rajoute que « les pompiers de Mayotte ont tenu à lui rendre un hommage spécifique. L’A220 sera ainsi escorté par les camions jusqu’à son parking. »

C’est sur la base d’un programme quotidien que seront opérés ces tous nouveaux appareils, ces trois « mousquetaires du ciel » sur la liaison Réunion-Mayotte.

Équipé en bi-classe (12 Confort, 120 Loisirs), l’Airbus A220-300 doit offrir une meilleure expérience de vol, selon la compagnie, « avec une cabine moins bruyante, plus spacieuse, plus lumineuse ainsi qu’une interface de divertissement individuelle pour chaque passager. Sa consommation de carburant et ses émissions de CO2 sont réduites de 25% par rapport aux avions de génération précédente. Son empreinte sonore est divisée par deux ».