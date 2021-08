Ce dimanche c’est l’Assomption, une procession est prévue ce matin

L’assomption est une fête religieuse à ne pas confondre avec l’Ascension, qui célèbre la montée au ciel de Jésus pour les chrétiens. L’Assomption fête pour les catholiques la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de jésus.

Nous le rappelions en 2019, les deux termes sont semblables, mais l’étymologie permet d’y voir plus clair. L’Ascension, du Christ donc, provient du latin ascendere, qui signifie s’élever, monter. L’Assomption découle quant à elle du mot latin assumere, qui veut dire assumer ou enlever.

En effet, cette étymologie présuppose une initiative divine, contrairement à Jésus, Marie ne s’élève pas toute seule vers le ciel. C’est Dieu qui fait le choix de la ramener auprès de son fils.

Les deux fêtes, l’Ascension et l’Assomption, sont néanmoins liées pour l’Eglise catholique qui l’explique ainsi sur son site français : « Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin des temps. » Le prêtre Laurent de Villeroché ajoute sur ce site que l’Assomption a une vocation unificatrice pour les Chrétiens. En s’élevant de la sorte, « La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme la « transfigurée » : elle est auprès de Lui avec son corps glorieux et pas seulement avec son âme ; en elle, le Christ confirme sa propre victoire sur la mort. Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au Christ. »

Une procession autorisée en centre-ville

La fête est ainsi présentée comme une célébration de l’espérance qui découle de la foi des croyants.

Ce dimanche, une messe est prévue en l’église Notre Dame de Fatima à Mamoudzou à 9h jusqu’à environ 10h30. Elle sera suivie d’une procession qui partira de l’église vers la Poste afin de faire une boucle en centre-ville.

Le père Bienvenu a bien recommandé aux croyants de respecter la distanciation d’1m et de porter le masque lors de cette célébration.

Y.D.