« Indicateurs en hausse », Santé Publique France détaille l’évolution du Covid-19 à Mayotte

« Au 10 août 2021 à Mayotte, 77 702 personnes ont reçu au moins une dose et 50 942 ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 soit des taux de couverture vaccinale respectifs de 27,8% et 18,2% (contre respectivement 67,4% et 56,4% dans la France entière). Pour une population de plus de 12 ans, les taux de couverture vaccinale sont plus importants soit 43,3% ont reçu au moins une dose et 28,4% ont un schéma vaccinal complet » indique Santé Publique France dans son dernier rapport.

« Bien que la couverture vaccinale soit toujours en deçà de la moyenne nationale et à un niveau insuffisant pour garantir une protection de la population, il est à noter, ces dernières semaines, une accélération du rythme des vaccinations. Entre la S29 et la S31, la couverture vaccinale en population générale a augmenté de 3,1% pour le schéma complet et de 6,3% pour la première dose. Avec l’entrée en vigueur du pass sanitaire, et l’ouverture récente de points de vaccination au CHM et dans les centres de référence, cette tendance devrait se poursuivre dans les semaines à venir » tempère l’organisme de santé.

Ce taux de vaccination ajouté au pic épidémique du début d’année et à la jeunesse de la population, propice à une circulation asymptomatique du virus, expliquent peut-être que Mayotte s’en sorte mieux pour l’instant que les autres DOM.

En effet, « Mayotte a fait face au début de l’année 2021 à une seconde vague épidémique de COVID-19 en lien avec la diffusion rapide du variant Beta. Cette vague fut plus sévère que la première avec 72% en plus d’hospitalisations (en 2020 vs 1048 en 2021) et un nombre de décès multiplié par 2 (55 décès en 2020 vs 120 décès en 2021). Le pic de l’épidémie a été observé en S6 de 2021 avec un taux d’incidence à 840 cas pour 100 000 habitants ». Ce taux d’incidence est désormais supérieur à 10, le seuil de vigilance. mais le taux de positivité lui, reste en deçà du seuil de vigilance.

Mais la crainte d’une 3e vague est bien là, en raison du variant Delta qui fait son chemin sur tous les territoires. Actuellement à Mayotte, plus d’un test sur 5 fait l’objet d’un criblage préalable à un séquençage complet, et le variant Delta est suspecté dans les 2/3 des échantillons, laissant supposer une forte circulation du variant sur l’île.

Mais contrairement aux autres DOM et à la métropole, « au 12 août 2021, aucun patient n’est hospitalisé au CHM avec un diagnostic COVID-19. Donc, à ce jour pas de tension hospitalière » rassure Santé Publique France. Un patient est toutefois décédé le 8 août au CHM alors qu’il était pris en charge en réanimation.

Le rapport dans son intégralité peut être consulté ici :Mayotte_PER_10_08_2021 _VF

Y.D.