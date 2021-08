Inauguration d’un nouveau centre de vaccination à Koungou

Alors que la barre des 10% de couverture vaccinale peine à être franchie à Koungou, l'ARS et la mairie multiplient les centres au plus près de la population avec un enjeu majeur : avoir un maximum de vaccinés avant la rentrée scolaire.

Dominique Voynet, la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Mayotte était ce jeudi après-midi à l’école des Maraîchers à Koungou village, pour y inaugurer un centre fixe de vaccination. L’objet de ce nouveau dispositif est de rapprocher la vaccination de la population dans la commune où la couverture vaccinale accuse le plus grand retard.

« On a pointé le fait que Koungou est la commune la moins vaccinée de Mayotte, ce n’est la faute de personne, mais on a souhaité avec la mairie de Koungou rattraper ce retard » indique la directrice de l’ARS au micro de La première. Elle précise que la couverture vaccinale dans la deuxième commune la plus peuplée de Mayotte atteint péniblement les 10%. « On était il y a peu en dessous de 10% des personnes vaccinables à Koungou, on parle bien des personnes de plus de 12 ans, on ne vaccine pas les bébés. On est en train de rattraper rapidement avec plusieurs centaines de vaccinations par jour. Tant qu’il y a des vaccins disponibles, les équipes ne refuseront jamais la vaccination » insiste la responsable.

Cette inauguration en présence de la presse participe d’une volonté de communiquer sur la communication dans cette commune où, suppose la directrice de l’ARS, une partie de la population n’a pas toujours « accès à l’information ». Elle annonce aussi une multiplication des sites de vaccination afin de se rapproche encore de la population. « Cette semaine et la semaine prochaine on est dans cette école des Maraîchers et dès la semaine prochaine on aura un centre à Koropa et un autre à Trévani. L’idée c’est vraiment de rattraper le retard et de faire en sorte que pour la rentrée scolaire et les jours suivants, une plus grande partie des habitants de Koungou soit protégée ». Les centres sont ouverts de 9h du matin à 15h, y compris le samedi.

Aller au plus près de la population

« On a 5 centres fixes qui changent chaque semaine, l’idée c’est d’aller au plus près des personnes, avec aussi deux équipes mobiles pour aller dans les quartiers les plus isolés, il y a les centres de santé, qui veut se faire vacciner doit pouvoir le faire facilement. »

« Il faut savoir que c’est un lieu où on est en totale sécurité, vous ne risquez rien dans ces lieux » insiste Dominique Voynet, consciente que la situation administrative de tout un pan de la population de Koungou peut dissuader d’aller jusqu’aux centres de vaccination. Et de rappeler que celle-ci est gratuite, pour tous, quelle que soit la situation administrative. La vaccination est ouverte dès 12 ans avec une autorisation parentale.

Dominique Voynet recommande de privilégier les heures creuses, comme le midi, pour aller se faire vacciner. Un pic en début de matinée est observé et génère de l’attente pour les usagers.

Y.D.