Folle ambiance au marché de Mamoudzou autour des grands noms des Chatouilleuses

Des bérets « évoquant les Black Panther » mais avec des fleurs d’ylang jaunes typiques de Mayotte. Des rythmes locaux joués au tambour et de grands noms du mouvement des Chatouilleuses comme Zéna Mdere ou encore Zakia Madi : le happening de l’association Wassi Watru Mama était bien pensé pour marquer les esprits.

En quelques minutes, la petite troupe, principalement féminine, a su apporter au marché une ambiance festive, et quelques vendeuses n’ont pas résisté à la tentation de se joindre eux jeunes femmes pour scander à leur tour ces grands noms de l’histoire locale.

Mais ce moment joyeux n’était pas une fin en soi pour l’association, qui voulait d’abord faire parler d’un événement plus important prévu ce samedi à la MJC de Mangajou (Sada).

« Aujourd’hui il s’agissait d’une performance artistique de courte durée, le béret avec un tissu ylang évoque les Black Panther, l’idée était de clamer l’un après l’autre le prénom de Chatouilleuses pour dire aux qui se demandent ce qui se passe de nous rejoindre samedi » résume Elcy Madi, présidente de l’association.

Maquillage et entretien des cheveux naturels

« Samedi, ce sera la deuxième édition de notre événement Nole Zatru Mwili Watru, qui est un festival pop et culturel pour évoquer des sujets sociétaux qui touchent toute la population mahoraise, mais de façon glamour, artistique et pop, le tout avec des débats et conférences sur comment allier féminité et sexualité, ou handicap et éducation à la mahoraise. Ce sera tenu par des femmes philosophes et des associations comme ALIM, Mayotte Autisme ou l’Apajh. Ensuite il y aura un défilé, avec des couronnes de jasmin, et on va enchaîner sur comment entreprendre à Mayotte avec des structures comme la BGE, Oudjerebou ou la Cress. Ensuite on aura des masterclass sur le make-up (maquillage) et l’entretien des chevelures naturelles. Il y aura aussi un concours de cheveux naturels, dès lors qu’on est inscrit on est assuré d’obtenir un des nombreux lots fournis par nos partenaires. Il y aura aussi un concours de tresses, celle qui fera la plus belle tresse la plus rapide recevra un joli lot. Il y aura aussi des stands tenus par des entrepreneuses de différents secteurs ».

En somme l’idée sera de surfer sur le succès de sujets comme le maquillage, la coiffure et la culture locale pour « sensibiliser sur les sujets sociétaux comme l’éducation, la sexualité ou le handicap. On s’est dit qu’on allait assembler tout ça de façon pop-culturelle, pour donner une autre image de Mayotte. C’est quelque chose qui à notre sens n’a pas encore été fait sur l’île. Puis, de 17h à 21h, la journée (programme ci-contre) sera clôturée par un concert de jeunes qui font de la musique urbaines mahoraise. Nole Zatru Mwili Watru, c’est un événement financé à 98% par des femmes.

Le nom de l’événement signifie « nos cheveux notre peau, » c’est une façon de rappeler que la femme noire est belle. On voit que beaucoup de femmes sont attirées par la décapation, une pratique de blanchissement de la peau qui a des conséquences désastreuses. L’idée c’est de dire vous êtes belles, acceptez vous comme vous êtes. Pour les cheveux aussi, c’est naturel, en tant que femme c’est aussi une identité. »

Y.D.