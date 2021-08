La déchetterie mobile à Cavanin Tsoundzou 1 et Dembéni ce samedi

Afin d’anticiper l’arrivée des déchetteries fixes à Mayotte, la CADEMA informe ses administrés que la déchetterie mobile se déploiera ce samedi 14 août 2021 de 8h à midi sur les lieux suivants :

Parking du stade de Cavani

Stade de foot de Tsoundzou 1

Placette Msakouani de Dembéni

La CADEMA compte sur la collaboration des habitants afin de permettre aux agents d’effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Seuls les encombrants et déchets verts, ferraille et DEEE (déchets d’électroménager et ampoules) sont autorisés à être déposés dans les bennes. Les règles sanitaires en vigueur : port du masque et distanciation entre chaque individu, doivent impérativement être respectées. Pour tout renseignement, contactez le numéro vert 0801 907 616 du lundi au vendredi, de 8h à 16h.