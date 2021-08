Vaccination : vers des centres fixes dédiés à Koungou

L’ARS et la commune de Koungou ont pris à bras-le-corps la question de la vaccination dans la commune, où les injections sont à la traîne par rapport au reste du département.

Une rencontre entre cadres de l’ARS et de la municipalité devait répondre au « constat du besoin de renforcer les moyens de vaccination dans la commune ».

A l’issue de cette rencontre, « plusieurs leviers ont été identifiés », notamment « mettre en place un centre fixe permanent à Koungou ».

En effet, précise la mairie, « pour le moment le centre est à la bibliothèque municipale une semaine par mois. L’idée est de le maintenir dans le village. Il sera positionné à compter du 10 août à l’école Maraîcher (derrière la place de la poste) » et ce dès cette semaine « pour 15 jours jusqu’à la rentrée des classes le 23 août ».

Ensuite un « 2ème centre fixe » devra être déployer dans le village de Majicavo-Koropa. « Il pourrait être mis en place à compter du 17 août. Il est à noter que la commune a anticipé le besoin plus important d’accès à la vaccination et a d’ores et déjà prévu des agents à former et à affecter à cette mission ».

Equipes mobiles et CCAS mobilisés

Une mission qui nécessitera aussi de « mobiliser une à plusieurs équipes mobiles de l’ARS (camion) dans la commune, dans les quartiers les plus éloignés des centres fixes ».

En effet, la vaccination à Mayotte est gratuite pour tous, sans condition de situation administrative.

Ces équipes mobiles permettent de « vacciner 250 à 300 personnes par jour. L’ARS communiquera le planning à la mairie dans les prochains jours. »

Ensuite, face à une population qui est peu informée sur la crise sanitaire et sur l’enjeu vaccinal, il a été soulevé la nécessité de « renforcer la communication » notamment en mobilisant des médiateurs dans les villages « pour informer la population des lieux de vaccination » mais aussi en associant « les acteurs de proximité (associations et collectifs) ainsi que les mosquées à la démarche ».

Egalement ciblés, les aînés : la commune et l’ARS souhaitent en effet « faciliter l’orientation des personnes âgées vers les centres de vaccination, notamment avec un travail de communication via le CCAS ».

Outre les centres fixes de vaccination, il sera aussi utile « d’utiliser les nouveaux moyens de démultiplication des lieux de vaccinations (pharmacies, infirmiers libéraux…) » conclut le communiqué commun.