ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMÉNAGEMENT DE MAYOTTE (EPFAM)

Appel à projet : installation agricole à Mro-Mohou dans la commune de BANDRELE

Vous êtes à la recherche d’un terrain à cultiver ?

L’EPFAM en collaboration avec la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) de Mayotte porte à la

connaissance du public qu’il envisage d’attribuer les biens suivants pour la signature d’un bail dans le cadre d’une convention

d’occupation précaire.

Les deux parcelles, acquises par l’EPFAM à l’issue d’un processus de préemption agricole, sont situées à Mro-Mohou

(Commune de Bandrélé) et s’étendent sur une surface de 2 ha 33 a 37 ca .

Carte d’identité des parcelles :

Section Numéro Surface (m²) Zonage PLU

AB 209 11 689 A

AB 210 11 688 A

Bâtiment : aucun bâtiment d’exploitation

Une visite des parcelles est proposée :

– Le jeudi 12 août à 9h / Rendez-vous à Nyambadao devant M-LEZI -MAORE

– Le jeudi 26 août à 09h / Rendez-vous à Nyambadao devant M-LEZI -MAORE

Candidater à l’appel à projet :

• Télécharger et remplir le dossier de candidature depuis : www.epfam.fr rubriques « Nos dernières actu’ »

• Dossier rempli par écrit avec les pièces justificatives à déposer au siège de l’EPFAM :

Boulevard Marcel Henry-Cavani -Mamoudzou 97600, Mayotte.

Les candidatures doivent être présentées par écrit au plus tard le 09 septembre 2021

Les porteurs de projets peuvent être accompagnés par le PAI et la CAPAM

Obtenir plus d’informations :

• Ecrire à : contact@epfam.fr

• Téléphone : +262(0)269633960

Cette attribution s’inscrira dans le cadre de cohérence avec les politiques publiques du territoire et à ce titre, s’agissant des

orientations, on peut citer notamment le projet de transformation agricole et d’autonomie alimentaire conduit par la DAAF, la

structuration de filières,..etc.