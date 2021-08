POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Emmanuelle MARTIN, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du

Commerce, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tel : +33 269639100. E-mail : emmanuelle.martin@cadema.yt.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Environnement.

Travaux de curage, d’entretien et de sécurisation des réseaux et ouvrages eaux pluviales sur le territoire de la CADEMA

90470000, 44141000, 45233141, 45341000

Code NUTS : FRY50

Travaux : Exécution

Procédure adaptée

Des variantes seront prises en considération : non

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Division en lots : oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Date prévisionnelle de commencement des travaux

04 octobre 2021

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

Lundi 06 septembre 2021 – 11:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Durée de l’accord-cadre : Durée en année(s) : 2

Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : Fourchette : entre 600000 et 5200000

euros

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

– Formulaire DC1, Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

– Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement

(disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

l’accord-cadre (formulaire NOTI1) :

– Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

– Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant

qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611856. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

LOT N° 1 : CADEMA NORD: KAWENI – MAMOUDZOU

CADEMA NORD: KAWENI – MAMOUDZOU

90470000

Coût estimé hors TVA : 600000euros

Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

Lot de 1 an reconductible 1 fois 1 an.

LOT N° 2 : CADEMA CENTRE 1: CAVANI – MTSAPERE

CADEMA CENTRE 1: CAVANI – MTSAPERE

90470000

Coût estimé hors TVA : 480000euros

Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 3 : CADEMA CENTRE 2: TSOUNDZOU 1 et 2 – VAHIBE – PASSAMAINTY

Description succinte :

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

Coût estimé hors TVA : 480000euros

Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

marché de 1 an reconductible 1 fois 1 an

LOT N° 4 : CADEMA SUD:– TSARARANO -DEMBENI – ILONI – HAJANGOUA – ONGOJOU

CADEMA SUD:– TSARARANO -DEMBENI – ILONI – HAJANGOUA – ONGOJOU

90470000

Coût estimé hors TVA : 480000euros

Durée en mois : 24 (à compter de la date de notification du marché).

05 août 2021