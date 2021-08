ORGANISME ACHETEUR :

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Contact : Emmanuelle MARTIN, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du Commerce, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. +33 269639100.Courriel : emmanuelle.martin@cadema.yt.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Identification du potentiel de densification par surélévation et d’achèvement des logements sur toit terrasse dans le centre-ville de Mamoudzou

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement

urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses

techniques

Classification CPV : 71221000

Valeur estimée hors TVA : 60000 euros

Durée du marché ou délai d’exécution : 4 mois.

Durée de validité des offres : 4 mois

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 septembre 2021

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Lundi 30 août 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 21-107640 (envoyé le 03 août 2021).