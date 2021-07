Covid : nouveaux cas « stables », le dispositif de vaccination se renforce

les personnes non vaccinées devront présenter les justificatifs de leur motif impérieux de déplacement (consultez la nouvelle liste des motifs impérieux et des justificatifs ci-dessous), un résultat négatif de test PCR de moins de 72h ou de test antigénique de moins de 48h et un engagement sur l’honneur à réaliser un isolement de 7 jours à l’arrivée et un test à l’issue de la septaine ;