10 ans de Mayotte Nature Environnement : des cadeaux à gagner

Mayotte Nature Environnement fête ses dix ans d’existence cette semaine. Pour l’occasion, son président Houlame Chamssidine revient sur l’histoire de l’association qui déménage dans ses nouveaux locaux en septembre.

« La loi relative au contrat d’association dite « loi 1901 » a fêté le 1er juillet 2021, son 120e anniversaire. Mayotte Nature Environnement, actrice majeure de la société civile mahoraise est impliquée depuis dix ans pour accompagner les associations environnementales du territoire, développer des projets pour la protection de l’environnement, sensibiliser le public et défendre l’environnement devant les instances de représentations publiques. La fédération base son projet stratégique sur trois piliers : • L’éducation à l’environnement, • La valorisation des connaissances, • Et la protection de l’environnement en lien transversal avec ses associations membres sur les thèmes de la biodiversité, des déchets, du changement climatique, de l’agriculture saine, des préservations d’espaces et d’espèces, etc.

L’association, désireuse de faire progresser la conscience environnementale par la voie d’action de terrain a développé depuis sa création en 2011, des activités de production de connaissances, la communication par la publication de travaux scientifiques, la formation, l’organisation de journées d’étude, de séminaires et la participation à des congrès et des colloques.

En somme, dix années bien remplies d’une activité constante. Actuellement MNE s’étoffe d’un personnel compétent pour répondre aux enjeux de changement de comportement par l’embauche d’une assistante administrative, d’une chargée de mission associative, d’une chargée de communication et d’une juriste environnement, en plus de la coordinatrice et d’un animateur nature.

Parmi les réalisations récentes de l’association, le renforcement et l’animation du Réseau EEDD 976 avec la fête de la nature, les semaines de réduction des déchets, la journée des zones humides, l’organisation d’un séminaire avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs intervenants sur le développement durable à Mayotte (associations, entreprises, administrations, collectivités locales) qui a donné lieu à une publication.

L’action de la fédération des associations a été guidée durant toutes ces années par des objectifs qu’elle s’est fixée, des réalisations concrètes et un travail collectif avec les associations adhérentes. MNE garde la volonté de privilégier une vision prospective de l’évolution de la protection de la biodiversité et accroître la résilience des territoires au changement climatique par l’incitation aux Solutions d’adaptation Fondées sur la Nature. Toutes les activités menées ont été possibles grâce à l’engagement d’un petit nombre de bénévoles et les salariés. Je tiens à les remercier pour leur implication et leur détermination pour mener à bien les projets de l’association. Je voudrais également à cette occasion remercier tous les partenaires avec qui MNE collabore : la DRAJES, le Conseil départemental, l’ARS, la DAAF, la DEAL, l’OFB, le Rectorat, tous les autres financeurs et aussi toutes les personnes qui par leurs témoignages positifs soutiennent les initiatives de la structure.

Un anniversaire, c’est une occasion de se retrouver, de faire un point d’étapes, de continuer des projets et d’en faire des nouveaux, et j’espère que vous serez encore plus nombreux à soutenir la fédération et ses activités. Un anniversaire c’est aussi l’occasion d’une fête aussi je vous souhaite une très belle participation aux activités programmées pour cet effet. »

A noter que dès ce dimanche 1er août 2021, un lot est à gagner chaque semaine grâce à une question sur la page Facebook de MNE.