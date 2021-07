Hip, hop, 20 jeunes produisent leur spectacle à Iloni

Souplesse du corps et de l’esprit, « depuis le 19 juillet, ces 20 jeunes ont travaillé au Centre de développement artistique et éducatif à Iloni sur l’engagement et la détermination à réfléchir et à produire collectivement une restitution artistique autour d’un message, accompagnés par une équipe professionnelle durant 10 jours » indique l’association Hip Hop Evolution.

« Le rectorat a fermé ses portes pendant deux semaines mais la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) reste mobilisée pendant les vacances pour accompagner les associations dans le cadre des vacances apprenantes » nous indique Gilles Halbout, le recteur.

« Sous l’autorité du recteur et du préfet, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) est chargée de la mise en œuvre de la mission de protection des enfants et des jeunes dans les Accueils Collectifs de Mineurs.

Au-delà de son rôle de supervision et de contrôle, la DRAJES accompagne le développement des ACM, que ce soit pour développer des lieux d’accueil de qualité, ou pour renforcer les capacités des professionnels de l’animation, notamment à travers la montée en compétence des formations proposées sur le territoire. C’est l’interlocutrice privilégiée et directe des organisateurs du département, à travers sa mission de conseil et d’information.

La DRAJES de Mayotte est un partenaire d’Hip Hop Evolution depuis plusieurs années et les soutient dans différents projets, dont le développement de leurs ACM. L’année dernière, nous avons en ce sens accompagné financièrement HHE sur le dispositif « colos apprenantes ». Cette aide a permis l’inscription de jeunes, encore plus nombreux, aux séjours proposés et l’achat de matériels complémentaires, dont des grandes tentes « tipi » afin d’acquérir un hébergement plus pérenne et résistant pour le site d’accueil « Paradis des Makis » à Iloni.

Hip Hop Evolution à travers la restitution de l’ACM « Camp Vacances en Danse » de ce 28 juillet à 17h au collège d’Iloni est un bon exemple de l’utilité des 43 séjours avec hébergement organisés cet été sur le territoire, avec l’appui de la DRAJES. En regroupant des jeunes de différentes communes : Koungou, Mamoudzou, Dembéni, Chiconi et Bandrélé ; ces accueils de vacances apprenantes agréés par l’Etat sont l’occasion de favoriser le vivre ensemble, le partage et l’entraide. L’art et la culture sont des outils majeurs pour encourager la jeunesse de Mayotte à s’approprier ces valeurs.

Le Rectorat est partenaire de cette restitution en accueillant au collège d’Iloni cette représentation. Il souhaite rappeler son engagement pour accompagner les associations et les collectivités dans le bon développement des ACM sur le territoire, conscient de la réelle plus-value de ces périodes de vacances favorisant la mixité sociale et la continuité éducative dans le cadre des différents dispositifs de vacances apprenantes. »

Madeleine Delaperierre, directrice de la DRAJES était présente lors de cette restitution.