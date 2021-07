Deux cas de variant Delta confirmés à Mayotte

Le variant Delta est désormais présent à Mayotte indique succinctement la directrice de l’ARS Dominique Voynet. Deux personnes sont actuellement concernées : un voyageur et une femme enceinte. Aucun de ces deux patients n’était vacciné.

Le voyageur, arrivé récemment à Mayotte depuis la métropole, avait pourtant bien présenté un test négatif à l’embarquement. Plus d’informations sont attendues en fin de journée, demain au plus tard, concernant les proches et les liens éventuels entre patients pour circonscrire ce variant et l’empêcher de se propager. Tous les cas positifs au Covid-19 sont envoyés en séquençage pour détecter les éventuels variants delta indique aussi l’ancienne ministre.

Contrôles renforcés

Mayotte est actuellement le territoire le plus préservé de France après une flambée épidémique meurtrière en début d’année qui avait vu le nombre de victimes exploser. La priorité des autorités est donc de maintenir ce calme précaire afin d’éviter de nouvelles restrictions sur notre territoire.

Un contrôle renforcé des motifs impérieux est notamment évoqué par l’ARS « en lien avec la préfecture » pour limiter les arrivées de touristes, notamment de La Réunion, qui peuvent ne pas respecter les mesures d’isolement recommandées à leur arrivée ici.

YD