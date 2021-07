A Mayotte, le virus recule et le vaccin progresse

Avec à peine 10 nouveaux cas sur une semaine, la tendance reste au plus bas sur le front de l’épidémie à Mayotte. Trop tôt pour parler d’immunité collective indiquait dans nos colonnes Dominique Voynet, directrice de l’ARS qui invite à la vigilance, et déplore les chiffres erronés qui circulent sur la vaccination.

A ce jour plus de 96 200 injections ont été effectuées, et 41 400 habitants ont désormais un schéma vaccinal « complet ».

Alors que les autorités appréhendent les retours de vacances, il n’y a pour l’heure à Mayotte aucun patient hospitalisé et pas de nouveau décès à déplorer.