Air Austral prend possession de ses Airbus A220, une première en France

Une nouvelle page s’ouvre pour la flotte de la compagnie réunionnaise Air Austral.

« Air Austral annonce avoir pris officiellement possession du premier de ses trois A220-300 commandés auprès du constructeur Airbus en octobre 2019. C’est ce jour, le 27 juillet 2021, précisément à 06h14 heure de Mirabel au Canada, que s’est en effet clôturé avec succès le processus d’acquisition de l’A220. La livraison des deux autres aéronefs est quant à elle organisée dans la foulée. Air Austral poursuit ainsi sa stratégie d’avant-garde et devient aujourd’hui, la première compagnie française à intégrer ce type d’appareil de dernière génération. Les 3 nouveaux avions de la compagnie réunionnaise sont ainsi prévus d’atterrir sur le sol réunionnais le 12 août prochain. Ils viennent en remplacement des deux Boeing 737-800NG et de l’ATR 72-500 et composeront une flotte Moyen-courrier homogène et entièrement modernisée. »

Moins gourmands en carburant et bénéficiant d’une autonomie légèrement supérieure au 737, les A220-300 offriront aussi près du double de places que sur le bimoteur ATR 72.

Marie-Joseph Malé PDG d’Air Austral se réjouit dans ce communiqué de l’arrivée prochaine des appareils dans l’océan Indien. «La réception de ce nouvel avion est un moment très fort pour Air Austral, d’autant plus dans ce contexte de crise épidémique que nous subissons depuis plus d’un an. Je tiens ici à remercier et à féliciter les équipes et les partenaires qui ont permis cette acquisition structurante et stratégique pour Air Austral et son avenir. C’est pour la compagnie un investissement fondamental et responsable. L’Airbus A220-300 nous ouvre de nouveaux horizons. C’est l’appareil qu’il nous fallait pour confirmer notre position d’avant garde dans l’océan Indien, tout en maintenant des perspectives de rentabilité durable. Son niveau de confort et ses performances nous permettent un bond incontestable d’efficience tant opérationnelle qu’environnementale. Notre desserte régionale prend un nouvel élan. Nous sommes impatients de pouvoir faire découvrir à nos clients cette nouvelle expérience de voyage, dès que la situation sanitaire le permettra. Plus que jamais, nous sommes parés pour la reprise » assure le directeur.

« L’A220 permettra à Air Austral de développer davantage son marché domestique et régional dans l’océan Indien grâce à cet appareil très efficace, tandis que les passagers apprécieront l’expérience du voyage dans sa cabine spacieuse, lumineuse et moderne » promet de son côté le constructeur, Airbus.