SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Mamoudzou (976), Numéro national d’identification : 20000883700011, Contact : Le Maire Mr Ambdilwahedou SOUMAILA,

BOULEVARD HALIDI SELEMANI – BP 01, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33 269665010. Fax : +33 269639134. Courriel :

commande-publique@mairiedemamoudzou.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.mamoudzou.yt

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/pa/

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Éducation

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Achat et livraison de fournitures scolaires, pédagogiques et de librairie pour l’ensemble des écoles de la commune de

Mamoudzou

II.1.2) Code CPV principal

22113000

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte

Achat et livraison de fournitures scolaires, pédagogiques et de librairie pour l’ensemble des écoles de la commune de Mamoudzou

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

300000 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Librairie (Albums jeunesses, Catalogues locales, Manuels scolaires)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

22111000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

II.2.4) Description des prestations

Librairie (Albums jeunesses, Catalogues locales, Manuels scolaires)

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 50%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Petits matériels scolaires et bureautiques

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

30192000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Ville de Mamoudzou

II.2.4) Description des prestations

Petits matériels scolaires et bureautiques

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 50%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Matériels pédagogiques et périscolaires

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

22111000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Ville de Mamoudzou

II.2.4) Description des prestations

Matériels pédagogiques et périscolaires

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 50%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Papiers d’impressions

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

30197630

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Ville de Mamoudzou

II.2.4) Description des prestations

Papiers d’impressions

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 50%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 5

II.2.1) Intitulé : Matériels de sports

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

37410000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Ville de Mamoudzou

II.2.4) Description des prestations

Matériels de sports

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique : 50%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

L’avis concerne l’établissement d’un accord-cadre

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2021/S045-110210 du 05 mars 2021

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT N°1 / Marché N°20210027 : Attribué

Intitulé : Librairie (Albums jeunesses, Catalogues locales, Manuels scolaires)

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

21 juin 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

LDE Artemis, Numéro national d’identification : 39513599900096, 4 rue Alfred Kastler, 67120, Molsheim , FRANCE. Code NUTS : FRF11.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 75000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 / Marché N°20210028 : Attribué

Intitulé : Petits matériels scolaires et bureautiques

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

21 juin 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 5

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

SOMADO, Numéro national d’identification : 08718126900108, 90 Avenue Denis Papin, 48500, Saint-Jean De Braye , FRANCE.

Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 75000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°3 / Marché N°20210098 : Attribué

Intitulé : Matériels pédagogiques et périscolaires

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

21 juin 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

SOMADO, Numéro national d’identification : 08718126900108, 95 Avenue Denis papin, 48500, Saint-Jean De Braye , FRANCE.

Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 75000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°4 / Marché N°20210030 : Attribué

Intitulé : Papiers d’impressions

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

21 juin 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 7

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

SOMADO, Numéro national d’identification : 08718126900108, 95 Avenue Denis Papin, 45800, Saint-Jean De Braye , FRANCE.

Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 50000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°5 / Marché N°20210031 : Attribué

Intitulé : Matériels de sports

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

21 juin 2021

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

KASA EQUIPEMENT, Numéro national d’identification : 50532655300011, 1 centre Amatoula Kawéni, 97600, Mamoudzou ,

FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 25000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

– Il est recommandé aux candidats téléchargeant le DCE de s’identifier par une adresse courriel électronique leur permettant d’être

informé de façon certaine quant à l’envoi d’éventuels compléments, précisions, rectifications ou réponse aux questions posées par les

candidats.

– Le marché est scindé en 5 lots.

Les lots seront attribués par marchés séparés.

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot

auquel ils répondent. Un même opérateur ne pourra se voir attribuer au maximum que trois lots.

Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités d’attribution des lots sont les

suivantes : Dans le cas où un candidat serait premier sur plus de 3 lots, il est prié de prioriser ses choix d’attribution. Dans le cas

contraire, le pouvoir adjudicateur priorisera les 3 lots les plus importants financièrement.

Pour chacun des lots, le prestataire est donc censé répondre pour l’ensemble des fournitures demandées pour le lot considéré.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

23 juillet 2021