Covid 19 : Mayotte échappe encore aux turbulences

Mayotte reste définitivement bien épargnée par la nouvelle vague de coronavirus qui touche de manière inquiétante les autres territoires dont La Réunion. Seuls neuf nouveaux cas ont été recensés sur la dernière semaine et le taux d’incidence plafonne à 3,2 cas pour 100 000 habitants. Soit un indice 100 fois inférieur à celui observé sur l’île Bourbon.

Si les chiffres restent donc satisfaisant, un rebond pourrait apparaître avec le retour massif de voyageurs à la fin des vacances scolaires. La vigilance reste de mise et les autorités continuent d’appeler le plus grand nombre à se faire vacciner. « Outre le strict respect des règles de distanciation, de port du masque et des gestes barrières, la vaccination du plus grand nombre doit être la solution pour la sortie pérenne de cette crise sanitaire », fait ainsi valoir l’ARS.