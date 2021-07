Lecture, culture et nature ce dimanche à Chiconi

Cette opération a pour objectif de collaborer avec toutes les forces vives pour faire de cet endroit un atout touristique majeur et qu’il fasse partie intégrante de la vie des administrés.

« La commune de Chiconi et la MJCSC en partenariat avec l’Agence Régionale du Livre et de la lecture « ARLL », les Naturalistes et différentes associations de la commune lance le deuxième rendez-vous des « Dimanches de la baie ».

Cet évènement consiste à rendre piétonne la rocade Bamana, tous les derniers dimanches du mois, pour laisser place à des activités sportives, culturelles et familiales. Situé sur la Baie de Chiconi, cet évènement vise à promouvoir et à animer ce magnifique patrimoine à travers des animations diverses et pour tous. Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois le dimanche 25 juillet 2021 de 13h à 20h.

Livre et écriture riment avec nature

Plusieurs associations prendront part à l’événement pour proposer des activités selon leur sensibilité. Nous aurons la chance de bénéficier du savoir de l’ARLL à travers des ateliers autour du livre et découvrir le résultat d’un travail d’écriture qui s’est déroulé dans le cadre du dispositif Partir en livre. Nous aurons également la chance d’accueillir l’association les Naturalistes pour un atelier de sensibilisation axé autour des risques naturels et particulièrement sur la nécessité d’avoir un permis de construire.

Tout un programme de spectacle a été construit avec nos différents partenaires pour faire en sorte de construire une expérience unique pour nos participants à chaque rendez-vous. Des points de restauration sont prévus et seront tenus par des professionnels du territoire. Nous sollicitons votre présence pour donner une petite visibilité à cette action afin de la faire mieux connaître auprès de la population, d’encourager sa pérennisation pour qu’il s’inscrive dans l’agenda municipal de la commune. »