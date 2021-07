Les taux d'incidence et de positivité indiquent une remontée infime en cette période de vacances. Alors que la Réunion et la métropole connaissent une situation inquiétante, à Mayotte les chiffres restent au plus bas, tout en montrant une circulation discrète du virus.

A Mayotte, la situation est pour l’heure une des plus calmes du pays sur le front épidémique, mais cette semaine, un cas supplémentaire a été décelé, soit 12 nouveaux cas contre 11 la semaine dernière. Au début du mois, c’était 23. L’épidémie reste donc stable et au plus bas. Pour l’heure aucun patient Covid+ n’est hospitalisé et aucun nouveau décès n’est à déplorer.

Les retours de vacances seront à scruter avec attention.