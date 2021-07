Les jeunes diplômés de Tsingoni ont la tête dans les étoiles

Alors que le ciel sans nuages de Tsingoni dévoilait ses étoiles, ce mercredi férié en début de soirée, la commune rendait hommage aux siennes, d’étoiles, sur la place mariage, en face de la MJC.

Une vingtaine d’associations, d’entreprises et d’institutions avaient en fait organisé cette deuxième édition de la nuit des étoiles, une cérémonie de remise des diplômes entrecoupée de quelques festivités et discours. Nombreux étaient les jeunes dans les rues adjacentes à la place, petits et grands, à l’image d’Oumaima, récente bachelière au lycée de Kahani. « J’ai eu mon bac général avec spécialités humanité, littérature, philosophie et SES, déclare-t-elle. Je suis fière d’être ici, ma mère et mes amies sont venues me supporter. »

Même son de cloche du côté d’Elina, bachelière du lycée Emmanuel-Mounier de Grenoble, qui n’était pourtant pas au courant de cet événement lors de son retour à Mayotte. « Ce sont mes parents qui m’ont inscrite, affirme la jeune fille. Je ne voulais pas y participer mais j’ai su qu’il y avait un chèque à la clé. » En effet, les 54 diplômés – du bac au master en passant par le BTS – de la commune mis à l’honneur ont reçu un virement de 100 euros de la part du comité d’organisation des cours de soutien de la commune, d’ailleurs mis à l’honneur sur scène. Différents cadeaux, tels que des livres, des vêtements et des parfums, faisaient partie des lots. Enfin, les seuls deux bacheliers ayant obtenu la mention très bien se sont vu remettre un autre chèque de 400 euros de la CCI.

Faire briller l’excellence éducative de Tsingoni

« Cette nuit des étoiles est la suite directe du forum des métiers et de l’éducation que nous avons tenu le 3 juillet, se félicite Abdou Badirou, organisateur de l’événement. Ce forum avait pour but d’informer les jeunes, afin qu’ils puissent choisir leur orientation. Maintenant, ce soir, nous couronnons le travail de celles et ceux qui ont obtenu leur diplôme. Nous faisons briller l’excellence éducative de Tsingoni. » Survolté, il a fait durer la cérémonie plusieurs heures, et réunissant Zaounaki Saindou, fraîchement élue conseillère départementale de Tsingoni, qui a réitéré la volonté du département de soutenir ce type de manifestation, mais aussi Haidar Mohamed, conseiller municipal de la ville.

« Je souhaite adresser toutes mes félicitations à l’ensemble des diplômés, a déclaré celui qui représentait la mairie de Tsingoni. Mais aussi aux parents, qui ont trouvé les mots justes, ceux qui réconfortent et redonnent du courage aux enfants. » Il a ensuite assuré que la commune serait porteuse de cet événement, en partenariat avec les associations, pour l’année prochaine. Une manière de pérenniser cette cérémonie célébrant les « étoiles » de Tsingoni, qui semblait faire briller les yeux des parents et rêver les plus petits.

Axel Nodinot