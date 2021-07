POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

Ville de Koungou (976), Ahamadi SAIDALI, Place de la Mairie, 97690 Koungou, FRANCE. Tel : +33 269614242. Fax : +33 269628675.

E-mail : saidali.aha@koungou.fr.

Adresse(s) internet

Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l’entité adjudicatrice :http://www.mairie-koungou.com/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45233141

Lieu d’exécution

MAIRIE 97690 KOUNGOU

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Division en lots : Oui

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Date prévisionnelle de commencement des travaux

27 septembre 2021

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 12 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des candidatures

Vendredi 20 août 2021 – 12:00

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Vendredi 20 août 2021 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

INFORMATIONS SUR L’ACCORD CADRE

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

Durée de l’accord-cadre : Durée en mois : 12

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

Accord cadrre à bons de commande sans mini ni maxi multi attributaire les 3 premier candidats à chaque lot seront retenus

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique sera effectuée : Non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif Les Hauts du Jardin du Collège 97600 Mamoudzou 97600 Mamoudzou FRANCE.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :

Commune de Koungou MAIRIE Hôtel de ville place de la liberte 97690 Koungou , 97690 KOUNGOU, FRANCE. Tél. +33 0639219715.

E-mail : commandepublique@koungou.fr.

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT N° 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE MACONNERIE

Description succinte :

– l’entretien des voies de circulation routières, rurales, parkings, cheminements piétonniers,

LOT N° 2 : TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL

Description succinte :

– divers aménagements de voiries et espaces publics,

LOT N° 3 : TRAVAUX DE RESEAUX SECS ET HUMIDES

Description succinte :

– la réfection de réseaux secs et humides.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

20 juillet 2021